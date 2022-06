Hebben economen eigenlijk nog invloed?

Er is een tijd geweest dat de standpunten van economen werden gewikt en gewogen en politici die gebruikten om elkaar mee om de oren te slaan. Bekend is het beruchte debat uit 1972 waarbij toenmalig VVD-lijsttrekker Hans Wiegel een artikel van econoom Jan Pen citeerde om PvdA-leider Den Uyl als Sinterklaas af te schilderen.

Tegenwoordig lijken de standpunten van economen met een korreltje zout te worden genomen. Er wordt zelden nog iets mee gedaan. Xander van der Wulp, Maarten van Rossum, Johan Derksen en Angela de Jong – of de top van de kletsende klasse die ’s avonds de reeks talkshows moet vullen – hebben oneindig meer invloed dan de vier belangrijkste economen van het land.

Afgelopen vrijdag stond in deze krant een interview met de Britse econoom Tim Hartford, schrijver van het boek Cijfers kunnen de wereld redden. Hij stelde dat op sociale media zoals Twitter vooral berichten worden opgepakt en geretweet die interessant en pakkend worden bevonden. ‘Of het al dan niet waar is, maakt niet zoveel uit’, aldus Hartford.

In de lead werd hij invloedrijk genoemd. Maar de invloed van economen is even vluchtig als goedkope parfum. De invloedrijkste econoom van de afgelopen tien jaar is zonder twijfel de Fransman Thomas Piketty die met zijn bestseller Kapitaal in de 21ste eeuw ongenadig de ongelijkheid in de wereld aan de kaak stelde. Geld verdienen met geld levert meer op dan geld verdienen met arbeid. Hij werd voor een optreden in Den Haag binnengehaald als een popster, maar met zijn boek is niets gebeurd. De ongelijkheid is alleen maar toegenomen.

De Amerikaanse econoom Stephanie Kelton werd ineens bekend dankzij haar boek The Deficit Myth, waarin ze betoogde dat schulden er niet toe doen – tenminste, voor landen die soevereiniteit hebben over hun eigen munt. Sinds die tijd is van Kelton weinig meer vernomen. En dan waren er vele economen die een pleidooi hielden voor het basisinkomen. Hoe invloedrijk die ook waren, nergens is er nog een basisinkomen.

Behalve Adam Smith, John Maynard Keynes, Friedrich Hayek en Milton Friedman – allemaal overleden – zijn er echter weinig echt invloedrijke economen geweest in de wereldgeschiedenis. En nu zijn ze er al helemaal niet, internationaal noch nationaal. Wie op de Kalverstraat of de Lijnbaan passanten vraagt naar de vier bekendste Nederlandse economen, zal niet ver komen. Zelfs degenen die af en toe de talkshows halen (Matthijs Bouman, Bas Jacobs, Arnoud Boot, Barbara Baarsma) zullen niet te zien zijn in Expeditie Robinson of Ranking the Stars. Economen zijn te kleurloos om BN’er te zijn. En dat laatste is nodig om enige invloed te hebben. Mensen luisteren liever naar mensen die zonder enige onderbouwing iets provocerends eruit flappen dan naar mensen die met economische kennis voor- en nadelen schetsen.

Tim Hartford heeft gelijk. Cijfers doen er weinig toe. Bij elk standpunt zijn de juiste cijfers en grafieken te vinden en kunnen de cijfers en grafieken die er tegenin gaan, worden weggelaten.

Maar die constatering maakt hem niet invloedrijk.