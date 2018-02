Heb ik nog recht op partnerpensioen?

U moet er maar op hopen dat uw partner de zaken voor u goed heeft geregeld, want zelf kunt u het niet controleren

Het pensioen van uw vrouw is dus te vinden in dat overzicht. Daar staat ook hoeveel de partner krijgt als zij overlijdt. Over dat partnerpensioen is niets te vinden bij uw digitale pensioenoverzicht. Daar schuilt logica in. Het is namelijk een voorwaardelijk pensioen dat u alleen krijgt als uw partner overlijdt.



Toch is het raar. Het zou gemakkelijker zijn als dat pensioen wel te vinden was op uw eigen pagina. Uw partner staat er niet eens met naam genoemd. U moet er maar op hopen dat uw partner de zaken voor u goed heeft geregeld, want zelf kunt u het niet controleren.



Wat is partner - of nabestaandenpensioen? Als iemand overlijdt, eindigt diens recht op pensioen. Het is gelukkig vaak wel zo geregeld dat een deel van het pensioen naar de partner gaat. Hoeveel dit is, hangt af van de pensioenregeling. Het is vaak 50 of 70 procent van het ouderdomspensioen dat iemand op de AOW-leeftijd opgebouwd zou hebben.