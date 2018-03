Heb ik niet te snel belastingaangifte gedaan?

Vergelijk de aangifte ook met die over 2016

Wie samen met een partner aangifte doet, kan bij het onderdeel Verdelen in de aangifte schuiven met aftrekposten en vermogen. Wie ervoor kiest om samen met de partner aangifte te doen activeert een rekenhulp in het aangifteprogramma. U moet dan nog wel handmatig bedragen verschuiven, om te zien of een andere verdeling gunstig is. Gewoon een kwestie van bedragen invullen.



Vergelijk de aangifte ook met die over 2016. Misschien ontdekt u een opmerkelijk verschil. U kunt nog een herziening aanvragen van de aangifte van maximaal vijf jaar geleden. Alleen de verdeling tussen partners is niet meer te herzien als de aanslag eenmaal definitief is en de bezwaartermijn is verstreken.



Reinout van der Heijden is hoofdredacteur van de Geldgids.

Zelf een vraag aan Reinout? geldvraag@volkskrant.nl