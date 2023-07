Heb ik met mijn oude meubels nog wel een inboedelverzekering nodig?

U woont al vele jaren in hetzelfde huis, heeft de woning basaal ingericht met oude meubels. Het nut van de opstalverzekering begrijpt u, maar de dekking van uw inboedelverzekering blijft schimmig. Uw verzekeraar kan u geen helderheid verschaffen. Is die inboedelverzekering nog wel nodig?

Een opstalverzekering voor de buitenkant van de woning is vaak verplicht als u een hypotheek heeft. Logisch, want de schade kan enorm zijn als er brand uitbreekt of een boom op het dak valt. De kans daarop is klein, maar u kunt het risico niet zelf dragen.

Het nut van een inboedelverzekering is minder duidelijk. Uw verzekering dekt vooral de vervangingswaarde van de inboedel die nog enigszins nieuw is. De grens is vaak 4 tot 5 jaar, afhankelijk van de verzekeraar.

De verzekeraar gebruikt een zogenoemde afschrijvingslijst. Daar staat van een groot aantal producten vermeld hoe ze hun waarde behouden. Een voorbeeld: Je bankstel raakt door brand onherstelbaar beschadigd. Het kostte destijds 2.500 euro. De verzekeraar betaalt je de kosten voor een nieuw exemplaar als je bankstel niet ouder is dan 5 jaar. Is de bank 9 jaar geleden gekocht, dan kijkt u in de afschrijvingslijst. De bank verliest ieder jaar 10 procent van zijn waarde. U krijgt dan dus nog maar 10 procent van de waarde uitgekeerd. Als een soortgelijke bank nu 3.000 euro kost, krijgt u 300 euro. Een eventueel eigen risico gaat daar nog van af.

De afschrijving verschilt enorm. Een massief houten parket heeft bijvoorbeeld een levensduur van 40 jaar en schrijft 2,5 procent per jaar af. Kleding en schoenen zijn al na twee jaar niets meer waard.

De afschrijvingslijsten van de verzekeraars zijn openbaar. Als u ze niet kunt vinden op de website van de verzekeraar, kunt u kijken op de verzekeringskaart van uw inboedelverzekering. Daar staat de link vermeld onder het kopje ‘verzekerd bedrag’. Reisverzekeringen hebben ook afschrijvingslijst, te vinden onder ‘bagage’ bij de verzekeringskaart.

U kunt besluiten de inboedelverzekering op te zeggen, als u na het bekijken van de afschrijvingslijst concludeert dat deze niet de moeite waard is. De verzekeraar stelt de premie vast op basis van een grove schatting van de gemiddelde verzekerde. Het kan zijn dat u oververzekerd bent, maar u moet dat zelf vaststellen. Uw verzekeraar doet dat niet voor u.

Een inboedelverzekering hoeft niet duur te zijn, zeker als er geen extra opties bij zitten zoals de schade die u zelf veroorzaakt, dekking voor kostbaarheden of een buitenhuisdekking. Een basisdekking kan genoeg zijn, want die dekt ook de schade door diefstal. En een inbreker steelt bij voorkeur nieuwe goederen of sieraden die nog wel waarde hebben.

U kunt niet zonder de verplichte zorgverzekering, een WA-verzekering voor de auto, een aansprakelijkheidsverzekering en als huiseigenaar niet zonder opstalverzekering. Maar voor de rest kunt u risico lopen, als u dat aankunt. Jammer dat de verzekeraar daar niet eerlijk over is.

Reinout van der Heijden is hoofdredacteur van de Geldgids

Zelf een vraag? Geldvraag@volkskrant.nl