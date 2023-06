Heb ik een goede reisverzekering en hoe controleer ik dat?

Denk niet dat je klaar bent als je een doorlopende reisverzekering hebt. Je moet checken of je dekking op Europa of Wereld staat, of je naar een land gaat waar extra medische dekking nodig is, en of jouw vakantieperiode niet langer is dan de polis toestaat. Er zijn bijvoorbeeld verzekeringen met een maximale reisduur van 45 dagen.

Het onderzoek naar de reisverzekering begint met het lezen van de verzekeringskaart. Dat is één pagina met een samenvatting van de polisvoorwaarden en een overzicht van wat wel en niet verzekerd is. Ook staan de belangrijkste voor- en nadelen van de polis erop. Verzekeraars zijn sinds 2016 verplicht zo’n kaart te maken voor alle soorten verzekeringen.

De reisverzekering heb je in de eerste plaats nodig voor noodhulp onderweg, voor als er een ongeluk gebeurt of als je naar een ziekenhuis moet. Je kunt ook je zorgverzekering bellen, maar die dekt alleen medische zorg en geen extra vervoers- of verblijfskosten.

Reinout van der Heijden is hoofdredacteur van de Geldgids. Zelf een vraag? Mail naar geldvraag@volkskrant.nl

Wat kan er op reis nog meer aan ellendigs gebeuren, en ben je daarvoor verzekerd? Reisverzekeringen zijn divers. Sommige hebben een brede basisdekking, andere bestaan volledig uit losse onderdelen. Toch moet je bij elke verzekering kijken of je aanvullende dekkingen wilt. Die lijken goedkoop, omdat de verzekeraar de kosten per maand exclusief assurantiebelasting toont. Per jaar zijn de kosten veel hoger. De kans dat je die extra dekking nodig hebt, is klein. Zo kun je je extra verzekeren voor verlies of diefstal van contant geld. Hoe vaak loop je met grote bedragen rond? Je kunt altijd makkelijk uitbreiden, maar extra dekkingen stopzetten is niet altijd eenvoudig. Let ook op overlappingen met je verzekering voor pechhulp (via ANWB, dealer of autoverzekering). Je kunt soms per onderdeel kiezen voor een hoger eigen risico om de premie te beperken.

Als je de verzekering kent, weet je beter wat je kunt claimen en hoe. Zo moet je vaak eerst aangifte doen tijdens je vakantie voordat je kunt claimen. Er zijn onverwachte voordelen. Veel reisverzekeringen vergoeden het eigen risico op je zorgverzekering, soms ook zelfs het vrijwillige eigen risico.

Kies je voor een annuleringsdekking, lees dan de voorwaarden. Deze module moet vaak binnen zeven dagen na het boeken zijn afgesloten, anders is de dekking heel beperkt. Ook hier zijn er soms onverwachte verrassingen, bijvoorbeeld dat je soms het annuleren van theater- en concerttickets vergoed krijgt. Vraag vooraf door – via de website of de telefoon – als de voorwaarden onduidelijk zijn. Vaagheid is onderdeel van het businessmodel. Daarmee voorkomt de verzekeraar claims. Bewuste en geïnformeerde klanten zijn beter af.

Zin in vakantie, maar nog niet toe aan de serieuze voorbereiding? Spring eerst op de fiets. De Consumentengids heeft een fijne budgettip voor deze zomervakantie: ga naar de Action en koop Zenova zonnebrandmiddel met factor 30. Dat is de beste en met 4,60 euro de goedkoopste uit de test. Koop een paar tubes, want iedereen smeert te weinig.