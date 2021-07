Havik ECB is geëvolueerd tot een duif: inflatie mag weer, zelfs als die hoger is dan 2 procent

De Europese Centrale Bank (ECB) in Frankfurt. De stijging van de huizenprijzen wordt nu in het inflatiecijfer meegenomen. Beeld Getty Images

In 1998 werd de ECB opgericht als de grote broer van de Bundesbank, een fanatieke havik die als enige doelstelling had te waken over prijsstabiliteit. Maar langzamerhand is het de zorgzame zus geworden van de landen aan de Middellandse Zee. De ECB laat telkens de teugels vieren zodat die landen niet nietsontziend hoeven te bezuinigen en een opstand van hun volk riskeren.

Metamorfose

Woensdag werd definitief de metamorfose van havik tot duif in het mandaat vastgelegd. Inflatie mag weer, zelfs als die hoger is dan 2 procent. Hiermee trad de ECB in het voetspoor van de Fed in de VS die al langer het beleid heeft laten varen dat een centrale bank onmiddellijk de rente moet verhogen als de inflatie boven de 2 procent komt. ‘De geldontwaarding mag die doelstelling als dat nodig is tijdelijk overstijgen’, aldus het nieuwe mandaat van de ECB dat als leidraad dient voor het hoogste bestuur (Governing Council) die iedere zes weken het monetaire beleid bepaalt.

Een periode van lage inflatie – van 0 tot 1 procent – mag nu worden gecompenseerd door een periode van hogere inflatie – boven de 2 procent – zonder dat de rente hoeft te worden verhoogd. Dit betekent dat de ECB nog jarenlang de huidige officiële rente van 0 procent kan handhaven.

Naast deze wijziging van het mandaat slecht de ECB nog een belangrijk taboe. De stijging van de huizenprijzen zal in de toekomst in de berekening van de inflatie worden meegenomen. De ECB hanteert op dit moment de HICP-consumentenprijsindex van Eurostat bij het vaststellen van de inflatie. Daarin zit niet de prijsontwikkeling van de huizen. De ECB vraagt Eurostat die aan te passen. Tot dat is gebeurd zal de ECB een eigen inschatting maken van die prijsontwikkelingen.

Verandering van het mandaat

Het is voor het eerst in bijna twintig jaar dat de ECB het mandaat verandert. In 2003 werd besloten de inflatiedoelstelling te veranderen van ‘onder de 2 procent’ naar ‘net onder de 2 procent’. In de praktijk betekende het dat de ECB al in actie moest komen als de inflatie zich in de richting van 2 procent bewoog, omdat het effect van renteverhogingen pas op termijn te zien zou zijn. Behalve het aanpassen van het inflatiedoel zal de ECB volgens het nieuwe mandaat in het beleid ook rekening gaan houden met de klimaatverandering.

Macro-econoom Carsten Brzeski van ING zegt dat de ECB opnieuw de lat iets hoger heeft gelegd voor een rentestijging. ‘Van ‘onder 2 procent’ naar ‘net onder 2 procent’ naar ‘gemiddeld 2 procent’. En dat betekent dat de ECB fasegewijs meer een duif is geworden.

Brzeski is blij dat de ECB nu ook de huizenprijzen meeneemt in het inflatiecijfer. De vergroening of verduurzaming van het beleid zal zich vooral uiten in het opkoopprogramma van obligaties, zo verwacht hij. Konstantin Veit, portefeuillestrateeg bij vermogensbeheerder Pimco, noemt de verandering in lijn met de verwachting. ‘Net als in 2003 lijkt het meer op een evolutie dan een revolutie. Ik denk dat het weinig effect zal hebben op de praktische beslissingen op middellange termijn. Er staat niet in hoe deze inflatiedoelstelling moet worden bereikt.’