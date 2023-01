Haventerminal Rotterdam in aanbouw failliet

De HES Hartel Tank Terminal in aanbouw. Beeld ANP

De HES Hartel Tank Terminal in de Rotterdamse haven is failliet verklaard door de rechter in dezelfde stad. De in aanbouw ­zijnde terminal van havendienst­verlener HES International kampte afgelopen jaren al met een opeen­stapeling van tegenslagen. Sinds december verkeerde het bedrijf in surseance. Er is een curator aangesteld om het bankroet af te wikkelen en te kijken of er nog mogelijkheden zijn voor een doorstart.

Het project is de afgelopen jaren door diverse plagen bezocht. De ­coronapandemie en een brand zetten de bouw in een lage versnelling. Ook stegen de kosten hierdoor. ­‘Helaas is het voor HES International financieel niet langer haalbaar om de verdere aanzienlijke bedragen te investeren die nodig zijn om de HES Hartel Tank Terminal te voltooien’, aldus HES in een verklaring op de website. Het bedrijf kondigde de aanleg van de nieuwe terminal op de Maasvlakte in 2017 aan. Op het terrein van 27 hectare hadden 52 tanks moeten verrijzen voor de overslag van olieproducten en biobrandstoffen. Daarmee zou een investering gemoeid zijn van enkele honderden miljoenen euro’s, maakten de onderneming en het Havenbedrijf Rotterdam destijds bekend. Eigenlijk had de terminal eind 2019 al klaar moeten zijn. Olie- en gasconcern BP, eigenaar van een nabijgelegen raffinaderij, had al een langjarig contract gesloten voor het gebruik van de terminal.

Volgens HES is afgelopen maanden nog gesproken met onder meer banken. Die gesprekken moesten ertoe leiden dat de bouw kon worden voltooid. Dat is niet gelukt. Ruim zestig medewerkers verliezen hun baan volgens het FD, dat eerder over het aanstaande faillissement berichtte. HES laat zich in de verklaring niet uit over gedwongen ontslagen. Wel benadrukt het bedrijf dat de terminal los stond van andere activiteiten. Daardoor heeft het bankroet volgens de onderneming geen gevolgen voor medewerkers die elders bij HES aan de slag zijn.