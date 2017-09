Havenmedewerker Rotterdam op heterdaad betrapt op verduisteren container vol cocaïne

Er worden onder andere partijen drugs aangetroffen tussen bananen en ander fruit, tussen oldtimers en in een partij zink

Het vermoeden was dat een medewerker de zogenoemde 'uithalers' van de drugs zou hebben geholpen door de container op een gemakkelijk bereikbare plaats neer te zetten.



In de Rotterdamse haven heeft het HARC-team (Hit And Run Cargo-team) van Openbaar Ministerie, Fiod, Zeehavenpolitie en Douane de handen vol aan het opsporen van drugssmokkel. Het gaat vooral om cocaïne uit Zuid-Amerika, op de meest inventieve plekken verstopt. Er worden onder andere partijen drugs aangetroffen tussen bananen en ander fruit, tussen oldtimers, in een partij zink en in flessen die zogenaamd waren gevuld met sojasaus.



Deze zogeheten rip off-partijen, enkele kilo's bijeengepakt in containers, zijn lastig voor de opsporing, maar ook voor de verzender. Grote partijen van 1.000 kilo of meer zijn uitzonderlijk, al werd in juni 2016 een container onderschept met bijna 4.000 kilo cocaïne - de op een na grootste vangst ooit. De drugs hadden volgens het Openbaar Ministerie een groothandelswaarde van ongeveer 140 miljoen euro.