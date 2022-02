Havenburgemeesters Aboutaleb en De Wever doen beroep op hun premiers: ‘Controleer al het tropisch fruit op drugs’

Drugsvangst in de haven van Rotterdam: 2.900 kilo cocaïne. De drugs zaten verstopt in een container die uit Curaçao kwam. Beeld ANP Handouts

Dat zijn enkele in het oog springende aanbevelingen uit een lijst van maatregelen die de burgemeesters Ahmed Aboutaleb (Rotterdam) Bart De Wever (Antwerpen) graag zouden zien. Zij dringen in een zaterdag verstuurde brief aan de premiers Mark Rutte en Alexander De Croo aan op actie. Aanleiding is de reis die de twee havenburgemeesters maakten naar Costa Rica, Panama en Colombia, samen met vertegenwoordigers van politie, justitie en havendiensten.

Hoewel de strijd tegen internationale drugshandel niet direct hun bevoegdheid is, hebben Aboutaleb en De Wever de afgelopen jaren veel te maken gehad met de gevolgen van de handelsroutes via hun havens. ‘De invloed van criminaliteit en crimineel geld in onze havens, onze straten, onze stadsgemeenschappen en onze samenleving is ronduit desastreus’, schrijven zij in hun brief. ‘Zoals bijvoorbeeld mensenhandel en de handel in wapens.’

En de trend is duidelijk niet gunstig. In hun havens, die door criminelen als één werkgebied worden beschouwd, werden vorig jaar recordhoeveelheden cocaïne onderschept. In Antwerpen ging het om 90 duizend kilo en in Rotterdam om 70 duizend kilo. Bijna allemaal drugs afkomstig uit Zuid- en Midden-Amerika en bijna altijd verstopt tussen partijen bananen, mango’s of ander fruit.

100 procent controle

Op dit moment wordt slechts ‘enkele procenten’ van het totale aantal ladingen tropisch fruit gecontroleerd, zei Aboutaleb zondag in het Vlaamse programma De zevende dag. Om criminelen te ontmoedigen zou dat percentage opgeschroefd moeten worden, als het aan de burgemeesters ligt dus tot 100 procent.

Naast het ‘ophogen van de barrières in onze eigen havens’, vinden Aboutaleb en de Wever dat de samenwerking van opsporingsdiensten binnen Europa beter moet. En dat er ook moet worden samengewerkt met Latijns–Amerikaanse autoriteiten. De Wever: ‘Het is ongelooflijk dat wij daar niet één persoon aanwezig zijn.’ Aboutaleb: ‘Wij hebben één persoon daar zitten, terwijl de Amerikanen met vele mensen ter plekke aanwezig zijn.’

Ook zouden de havens en reders die meewerken aan goede controle volgens de burgmeesters beloond moeten worden. Aboutaleb: ‘En omgekeerd. Reder MSC heeft van Amerikaanse autoriteiten een boete van 50 miljoen dollar gekregen. Met als gevolg dat MSC een grote havenstad in Brazilië niet meer aandoet.’ Dergelijke maatregelen zouden de prijs van tropisch fruit wel opdrijven, bevestigde Aboutaleb in De zevende dag. ‘So be it. Te lang hebben we veiligheid ondergeschikt gemaakt aan de economie.’

Verder schrijven de burgemeesters in hun brief dat er meer gedaan moet worden om bij het geld van drugscriminelen te komen, om te voorkomen dat jongeren zwichten voor de verleiding van de drugscriminaliteit, en om bij gebruikers onder de aandacht te brengen dat er aan een lijntje coke ‘diesel en bloed zit’. Aboutaleb en De Wever hebben audiëntie gevraagd bij hun premiers en andere verantwoordelijke ministers om werk te maken van de aanbevelingen. De Wever: ‘We missen de sense of urgency.’