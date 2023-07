Harbers: aantal bagageafhandelaren Schiphol moet worden gehalveerd

Medewerker in een bagagekelder op Schiphol plaatst bagage over van lopende banden naar de karren. Beeld Jelle Krings voor de Volkskrant

Er zijn al langer zorgen over de afhandelingsbedrijven, firma’s die in opdracht van luchtvaartmaatschappijen passagiers inchecken, bagage inladen en vliegtuigen naar de startbaan slepen. Anders dan in andere Europese landen is de Nederlandse markt sinds de jaren negentig volledig opengesteld. Zo zijn er op Schiphol inmiddels zes bedrijven actief, die felle strijd voeren om klandizie, met flinterdunne marges en lage lonen tot gevolg.

Baat bij minder spelers

Demissionair minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) vindt dat de markt nu ‘niet optimaal werkt’, schrijft hij maandag aan de Tweede Kamer. Dat concludeert hij op basis van een rapport van onderzoeksbureaus SEO, To70 en de Universiteit van Antwerpen. Uit een kostenefficiëntie-analyse blijkt dat de markt baat heeft bij wat minder spelers.

De onderzoekers signaleren dat Schiphol in vergelijking met andere luchthavens zoals Parijs, Frankfurt, Brussel en Rome veel afhandelaren heeft. Ook de sector vindt dat er op dit moment wat aan schort, schrijven de onderzoekers. Luchtvaartmaatschappijen, afhandelingsbedrijven, Schiphol en vakbond FNV zijn ‘in hoge mate unaniem’ in hun oordeel: ‘Er zijn relatief (te) veel grondafhandelaren, relatief lage prijzen en door meerdere luchtvaartmaatschappijen wordt aangegeven dat kwaliteit van de dienstverlening in vergelijking met andere Europese luchthavens relatief laag is.’

De onderzoekers adviseren om het aantal afhandelaren van zes terug te brengen naar drie. Dat advies neemt Harbers over, omdat het beter is voor de ‘kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie’ van de markt. Ook veiligheid wordt als reden gegeven, hoewel de onderzoekers ‘geen direct causaal verband’ vaststellen ‘tussen veiligheid en het aantal afhandelaren op een luchthaven’.

Negatief effect op lonen

De demissionair minister verwacht dat het aantal afhandelaren in 2025 is gehalveerd. Het blijft onduidelijk wat dat zou betekenen voor de bagagemedewerkers zelf. Zo waarschuwen de onderzoekers dat het halveren van de afhandelaren neerkomt op een ‘versterking van de onderhandelingsmacht van de grondafhandelaren, wat een negatief effect heeft op de lonen.’ Werknemers hebben nu immers keuze uit zes werkgevers, maar houden er straks drie over.

De FNV maakt zich daar echter geen enkele zorgen over. Bestuurder Stijn Jansen: ‘Wij vragen al sinds 1992 om dit soort regulering van de markt. Op dit moment kan iedereen een afhandelingsbedrijfje beginnen. Je hoeft maar een loods te huren, een paar uitzendkrachten en je kan aan de slag. Dat drijft de concurrentie op en verziekt de markt.’

Bang dat bagagemedewerkers straks slechter betaald zullen krijgen is hij niet, ‘want veel slechter dan nu kan ook niet. Er wordt gewerkt tegen een minimumloon. Als er straks minder concurrentie is, gaan airlines hogere tarieven betalen voor de afhandeling. Dan komt er meer geld bij de afhandelbedrijven. We zijn dan als vakbond sterk genoeg om hogere lonen af te dwingen.’