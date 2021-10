Hans Ober was te blut voor Lowlands en bedacht toen Ticketswap

Hans Ober, ceo en medeoprichter van Ticketswap. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Normaal gesproken voelt Hans Ober (33) zich de dag na de aftrap van het Amsterdam Dance Event (ADE) al behoorlijk ‘verschrompeld’. Maar vanwege de coronamaatregelen ging de traditionele openingsborrel dit jaar niet door. En dus ontwaakte hij woensdagochtend, net als de rest van de hoofdstad, zonder kater. Dat is goed nieuws voor Ober, maar iets minder goed nieuws voor zijn bedrijf.

Het businessmodel van Ticketswap draait namelijk zo ongeveer op katers. Evenals op slechte weersvoorspellingen, planmatige missers en andere onvoorziene omstandigheden waardoor feest- en festivalgangers toch niet naar het evenement willen waarvoor ze wel een ticket hebben. Op het platform kunnen zij dat kaartje voor maximaal 120 procent van de aankoopprijs verkopen aan gebruikers die nog een kaartje zoeken. Het platform brengt vraag en aanbod bij elkaar en regelt de betaling, daarvoor strijkt het 10 procent commissie op.

Dat gebeurt vanuit het hippe Amsterdamse pand waar Ticketswap kantoor houdt (denk: bakstenen muren, een voetbaltafel en kantoorhond). Hier leiden bijna honderd medewerkers in meer dan twintig talen de ruilhandel in goede banen. Op de schermen van hun iMacs komen de meest obscure feesten voorbij in landen waarvan ze tot voor kort nauwelijks wisten dat er überhaupt festivals werden georganiseerd. Vietnam, om maar wat te noemen. ‘In januari 2020 was Mexico na Nederland ons beste land’, zegt Ober verwonderd.

Punt-nl

Het verhaal van Ticketswap begint bij Lowlands 2012. Of eigenlijk bij het missen ervan. Ober was destijds student en hij was blut. ‘Ik had nog 200 euro op mijn rekening. Ik dacht: die kan ik opzuipen of ik kan 200 euro vangen door mijn kaartje te verkopen en dan heb ik 400 euro.’ Hij koos voor het tweede. Via Facebook vond hij een koper die zo wantrouwig was, dat ze alles van hem wilde weten. ‘Ik dacht: doe even tranquilo, je mag allang blij zijn dat je mijn kaartje mag kopen.’

Uiteindelijk kwam ze het e-ticket bij hem thuis ophalen en betaalde via internetbankieren. Geen ‘dramatische ervaring’ dus, maar wel een die de student bedrijfskunde aan het denken zette. ‘Je had overal al een punt-nl voor, dus waarom dan niet voor zoiets simpels? Je kon via internet al gewoon bestandjes sturen en betalingen doen.’ Hij pitchte het idee bij zijn vriendengroep. ‘De ene helft vond het een goed idee. De andere helft zei: ga gewoon een baan zoeken. Een van hen werkt nu trouwens hier.’

Ober wist zijn huisgenoot en een bevriende developer te strikken als compagnons. Zij bouwden een platform waarop de kaartjes konden worden verhandeld. Aan Ober de schone taak om die kaarten te vinden. Dat bleek geen sinecure. Hij struinde dag in dag uit evenementpagina’s op Facebook af en benaderde iedereen die daarop een ticket aanbood. ‘Ik was een hele week bezig om vijf kaartjes te kunnen verkopen en daarvan moesten we dan met z’n drieën leven. De schaalbaarheid stond dus nogal ter discussie.’

Maar toen kwam Koninginnedag en verkocht Ober plotseling 100 tickets op één dag. Het bracht een kettingreactie op gang. Want alle gebruikers die hun kaartje via Ticketswap wilden verkopen, deelden hun verkoopadvertentie op hun eigen Facebook-pagina en die van het evenement, waardoor ook hun vrienden kennismaakten met het platform. Dankzij een optreden van Marco Borsato in het Antwerpse Sportpaleis was de oversteek naar België ook snel gemaakt. Het platform groeide zo hard dat Ober het succes soms nauwelijks kon bijbenen.

Stuwmeer aan festivalkaartjes

‘Tijdens die eerste festivalzomer is het motortje aangegaan en ook nooit meer uitgegaan’, zegt hij. Dat wil zeggen: tot 15 maart 2020. De dag dat Nederland vanwege het coronavirus in lockdown ging en alle evenementen werden geannuleerd. Ober en zijn compagnons kwamen bij elkaar op wat wel een ‘rouwbijeenkomst’ leek. ‘We dachten wel dat Ticketswap het zou overleven in enige vorm, maar of het met z’n drieën of honderden was, was volstrekt onduidelijk.’

Het bedrijf moest uiteindelijk in zijn eigen vlees snijden om te overleven. Van de 100 medewerkers moesten er 35 uit. ‘Tegen onze recruiter hebben we gezegd: ga je werk maar achterstevoren doen. Ga maar mensen wegzetten in plaats van binnenhalen. Op die manier konden we haar aan het werk houden en andere collega’s helpen een nieuwe baan te vinden.’

Mede dankzij een investering van 8 miljoen euro die Million Monkeys deze zomer toezegde, zit het bedrijf inmiddels weer op bijna dezelfde bezetting als voor de coronacrisis. Er zijn zelfs nieuwe uitbreidingsplannen in de maak. Maar dat betekent niet dat de resultaten weer op het oude niveau zijn. Ober dacht dit najaar nog te kunnen profiteren van het stuwmeer aan festivalkaartjes dat de afgelopen maanden is opgebouwd, maar veel evenementen hebben uiteindelijk besloten om hun bezoekers hun geld terug te geven.

‘Anderhalf jaar zwabberbeleid heeft ons alleen maar veel werk en geen geld opgeleverd’, verzucht hij. Toch heeft hij geen moment gehoopt dat een mild buikgriepvirus een levendige ruilhandel op gang zou brengen tijdens Amsterdam Dance Event. ‘Ik hoop vooral dat iedereen nu even kan gaan genieten van een lekker feestje.’ Dat gaat Ober zelf ook doen. De ‘verschrompeldheid’ neemt hij op de koop toe.