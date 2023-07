Handel in Triodos-certificaten hervat: 40 procent verlies voor verkopers

Behandeling van de rechtszaak in december 2022 in Amsterdam, met in het midden Daan Greven van de Stichting Certificaathouders Triodos Bank. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Dat is donderdag bekendgemaakt door Captin, het bedrijf dat de handel in certificaten van de duurzame bank uit Driebergen organiseert. De Stichting Certificaathouders Triodos Bank (SCTB) reageert ‘enigszins teleurgesteld’ op het bedrag, maar is wel tevreden dat er tenminste weer handel tot stand is gekomen. Ook Triodos-bestuursvoorzitter Jeroen Rijpkema benadrukt dat hij blij is dat er weer certificaten gekocht en verkocht kunnen worden.

De certificaten, een bijzondere vorm van aandelen, werden veertig jaar lang tegen een vaste prijs verhandeld. Certificaathouders kregen een bescheiden dividend, maar geen zeggenschap over het gevoerde beleid. De constructie was opgezet om de ideologische bank uit de klauwen van het aandeelhouderskapitalisme te houden. Maar na het uitbreken van de coronapandemie werden de stukken plots massaal te koop aangeboden, waardoor de handel tegen de vaste prijs onmogelijk werd.

Het werd al snel duidelijk dat die vaste prijs niet meer hersteld kon worden. Dit tot groot ongenoegen van duizenden certificaathouders, die via de SCTB een rechtszaak aanspanden om een onderzoek naar wanbeleid bij Triodos in te laten stellen. Dat verzoek werd afgewezen door de Amsterdamse Ondernemingskamer omdat zo’n onderzoek lang zou duren en dus een negatieve invloed zou hebben op het snel hervatten van de handel en de waarde van de certificaten.

Gesloten handelsplatform

Triodos koos er uiteindelijk voor de handel te regelen via een gesloten handelsplatform. Daarbij kunnen kopers en verkopers een week lang koop- en verkooporders plaatsen. Aan het eind van die week wordt bepaald tegen welke prijs de meeste certificaten verkocht kunnen worden. Op het platform kunnen geïnteresseerden gedurende de week wel volgen wat de hoogste en laagste prijzen zijn waartegen kopers en verkopers inleggen, maar een volledig overzicht van alle biedingen is niet verkrijgbaar.

Triodos-topman Rijpkema voorspelde vorige maand al dat het met dit systeem waarschijnlijk enige weken duurt voordat duidelijk is waar de marktprijs ongeveer komt te liggen. Hij hield er zelfs rekening mee dat er amper deals tot stand zouden komen, omdat kopers laag inzetten en verkopers hoog.

Nadat de handel vorige week vrijdag was geopend, leek het daar ook op uit te draaien, zegt Hugo Hurts van de SCTB. ‘Maar dinsdag zagen we ineens een partij die voor 1 miljoen euro certificaten wilde kopen voor 60 euro per stuk.’ Zo’n serieuze order bewijst voor Hurts dat het Triodos afgelopen weken is gelukt om grote beleggers voor de certificaten te interesseren. Rijpkema heeft zich daar afgelopen maanden flink voor ingezet, vertelde hij onlangs op een persconferentie. Hij sprak vooral met pensioenfondsen, grote familiefondsen en op Triodos gelijkende banken die zijn aangesloten bij een wereldwijde alliantie voor ‘waardengedreven bankieren’.

15 miljoen certificaten

Door het bod op 60 euro hield Hurts er rekening mee dat de prijs op woensdag ook rond dat bedrag zou uitkomen. 60 euro was ook het bedrag dat Triodos zelf aan Captin had doorgegeven als het midden van de bandbreedte waarin het de prijs had verwacht. Dat het toch een tientje minder is geworden, vindt Hurts dus erg jammer. Maar hij doorgrondt het handelssysteem onvoldoende om goed te kunnen duiden waarom de prijs op 50 euro uitkwam. ‘Het enige wat we zeker weten, is dat er ruim 20 duizend certificaten te koop zijn aangeboden tegen 50 euro of minder.’

Hurts benadrukt dat het nog altijd maar om een heel klein deel van de certificaten gaat. In totaal zijn er bijna 15 miljoen certificaten uitgegeven, dus 20 duizend is nog geen 0,15 procent. Hij weet dat de groep die wil verkopen, maar nog even afwacht, ‘veel groter’ is. Die mensen kunnen hun stukken vanaf vrijdag weer aanbieden voor de volgende ronde. Hurts verwacht dat de meesten na deze week niet meer onder de 50 euro zullen gaan zitten. ‘Het wordt spannend om dat de komende weken te gaan volgen.’