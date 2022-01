Handel aandelen Chinese vastgoedgigant Evergrande stilgelegd

het logo van Evergrande op het China Evergrande Centre in Hong Kong. Beeld Tyrone Siu / Reuters

Evergrande, de op een na grootste projectontwikkelaar van China, kampt met zware financiële problemen. Het bedrijf heeft moeite met het terugbetalen van meer dan 300 miljard dollar aan financiële verplichtingen. Verschillende kredietratingagentschappen hebben het bedrijf in gebreke gesteld nadat het vorige maand aflossingen op overzeese obligaties miste.

Schulden saneren

Onder druk van de Chinese overheid, dat bij Evergrande een risicoverlichtingscomité heeft aangesteld met vertegenwoordigers van staatsbedrijven, probeert het bedrijf zijn schulden gecontroleerd te saneren. Vorige week zei het bedrijf een plan te hebben om kleine investeerders stapsgewijs terug te betalen. Ook beweerde het 92 procent van zijn stilgelegde bouwprojecten te hebben heropgestart.

Afgelopen vrijdag werd het terugbetalingsplan alweer ingetrokken, en een dag later volgde nog een zware klap voor Evergrande: het bestuur van de stad Danzhou, op het vakantie-eiland Hainan, beval het bedrijf om binnen tien dagen 39 woontorens af te breken. De gebouwen maken deel uit van een resort op een kunstmatig eiland. De aanleg zou in strijd zijn met milieuwetgeving, en daarom door het stadsbestuur illegaal verklaard.

‘De markt volgt de vooruitgang van Evergrandes verkoop van activa om schulden af te betalen, maar dat proces zal tijd vragen’, aldus Conita Hung, strategisch directeur van de Hongkongse vermogensbeheerder Tiger Faith, aan persbureau Reuters. ‘Maar het sloopbevel in Hainan zal het beetje vertrouwen schaden dat huizenkopers nog hadden in het bedrijf.’

Pijnlijk

De afbraak van het resort is extra pijnlijk omdat Evergrande had gehoopt de vakantiewoningen te gebruiken om schuldeisers in natura af te betalen. Volgens Kenny Ng, strateeg bij vermogensbeheerder Everbright Sun Hun Kai, kan het nieuws een ‘grote’ impact hebben op het investeerdersvertrouwen. ‘De afbraak van een afgewerkt project kost Evergrande geïnvesteerd kapitaal en boetes.’

In oktober vorig jaar werd de handel in aandelen van Evergrande ook tijdelijk geschorst, toen het bedrijf onderhandelde over de verkoop van zijn vermogensbeheertak aan concurrent Hopson Development. Die deal viel toen in het water. Het aandeel van Evergrande noteerde vrijdag 1,59 Hongkong dollar, 89 procent lager dan een jaar eerder.