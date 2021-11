Halfdode griezels als verdienmodel

Testen in virtual reality op het kantoor van Vertigo Games in Rotterdam. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Buiten op straat in Rotterdam gaat het gewone leven zijn gangetje. Maar op de achttiende verdieping van een kantoorflat aan het Hofplein vecht de mensheid voor zijn voortbestaan. Er is een nieuwe ijstijd aangebroken en een genetisch experiment om de mens te harden tegen extreme koude is vreselijk ontspoord. De laatste overlevenden worden in een bevroren en ineenstortend Los Angeles opgejaagd door afzichtelijke wezens.

Op die achttiende verdieping zit Vertigo Games. De apocalyptische strijd van hierboven voltrekt zich in After the Fall, het nieuwe computerspel dat het Rotterdamse bedrijf op 9 december in de winkel legt. Het wemelt het al van de games met halfdode. strompelende griezels. Wat kan After the Fall daar nog een aan toevoegen? ‘Gamers zijn dol op zombies’, antwoordt publishing director Kimara Rouwit (33). ‘En die van ons zijn anders. Beter. Slimmer.’

Vertigo verrees in 2008 uit de as van het bankroet van een andere studio, Coded Illusions. Richard Stitselaar en twee kompanen begonnen opnieuw en met succes. In vijftien jaar is het bedrijf uitgegroeid tot een witte raaf van de Nederlandse gamesindustrie. Bestaat het gros van de vaderlandse ontwikkelaars uit eenpitters of hooguit een handvol werknemers, Vertigo heeft meer dan 130 medewerkers op de loonlijst.

De omzet is tot bedrijfsgeheim verklaard, omdat Vertigo sinds een jaar deel uitmaakt van de Embracer Group, dat aan de beurs staat genoteerd en niemand - ook de dochterbedrijven niet – een scheet mag laten zonder dat alle beleggers daar tegelijk weet van hebben.

Overname

Maar dat de Rotterdammers serieus geld verdienen valt op te maken uit het bedrag dat een van Embracers divisies, Koch Media uit Höfen (in Tirol), vorig jaar september voor de studio en uitgeverij op tafel legde. Circa 50 miljoen euro in aandelen en contanten en daar komt 65 miljoen euro bovenop als het bedrijf de komende tien jaar specifieke doelen haalt. De netto-omzet tussen april dit jaar en maart 2022 moet op tussen de 18 en 24 miljoen uitkomen, blijkt uit de overnameprospectus.

Vertigo bevindt zich onder Kochs hoede in goed gezelschap, met nog een stuk of tien grote gamestudio’s. Namen als Warhorse in Praag of Dambuster in Nottingham zullen zelfs de meeste gamers niet zo veel zeggen. De spellen die ze hebben uitgebracht wel, zoals Saints Row, Metro Exodus en Kingdom Come: Deliverance.

Director publishing Kimara Rouwit. Beeld Raymond Rutting

‘Door de overname hebben we nu toegang tot een gigantisch groot netwerk’, zegt Rouwit. Er zijn vanzelfsprekend synergievoordelen. ‘Zo kunnen we van elkaars testfaciliteiten gebruik maken, maar ook technologische kennis delen.’ Als ze bij Milestone in Milaan van hun motorsimulator Ride 4 versies willen maken voor virtual reality ligt de knowhow in Rotterdam voor het oprapen.

Want dat maakt Vertigo ook tot een buitenbeentje: de Rotterdammers leggen zich sinds acht jaar volledig toe op de technologie die de gebruiker met een speciale bril onderdompelt in werelden die hem volledig omsluiten. Op elk bureau in de studio liggen niet een, maar wel drie tot vier van de ‘duikbrillen’ met dicht venster die iedereen associeert met VR.

Corona

Na de oprichting in 2008 lag de focus aanvankelijk op Adam’s Venture, een door recensenten matig ontvangen serie puzzelavonturen met religieuze ondertoon. Daarna volgde vooral werk voor de overheid en het bedrijfsleven met serieuze, educatieve games.

Toen in 2013 Oculus met zijn brillen de markt in virtual reality voor een breed publiek leek open te breken merkten de Rotterdammers dat het bloed toch weer kroop waar het niet gaan kan. Ze wilden weer computerspellen produceren, én wel in vr.

Daarmee koos het bedrijf niet voor de gemakkelijkste weg, stelt Rouwit. ‘De eerste vr-brillen waren of erg duur of slecht van kwaliteit, zoals de kartonnen versies van Google. Dat heeft misschien een hoop mensen doen besluiten: dit is niks voor ons.’

De Oculus Quest 2 die Facebook vorig jaar op de markt bracht moet die inferieure voorgangers doen vergeten, zo hoopt de vr-industrie. De coronapandemie hielp een handje mee. Rouwit: ‘Er zaten een hele hoop mensen thuis te wachten op iets om zich te vermaken en daar was opeens een stuk hardware dat virtual reality toegankelijk maakt en eenvoudiger om te gebruiken.’ Schattingen gaan inmiddels uit van een potentiële markt eind dit jaar van 20 miljoen headsets.

Pijplijn

‘Daarvoor gaan we de komende jaren meer dan tien titels uitbrengen’, zegt Rouwit. Die worden niet allemaal in Rotterdam gemaakt. Vertigo heeft een stevig Amsterdams filiaal en brengt als uitgeverij ook titels van derden uit, zoals vorige maand Unplugged. Dat is een opmerkelijke vondst van de Spaanse studio Anotherway. Een luchtgitaar, maar eentje waar wel echt geluid uitkomt als spelers de virtuele snaren op het juiste moment met hun vingers beroeren.

Een derde tak van Vertigo levert games en bijbehorende software aan speelhallen, die vr-ruimtes bieden waar spelers met elkaar of tegen elkaar in een arena aantreden: paintballen zonder verfkogels. Het bedrijf biedt ook arcade-versies aan van zijn eigen games, zoals Arizona Sunshine dat in 2016 verscheen en een doorbraak betekende.

Opnieuw mag Rouwit geen oplagecijfer noemen, maar destijds verdiende Vertigo in de eerste maand voor 1,4 miljoen dollar aan het schietspel – ook met zombies, maar dan in een droge, hete woestijn. Inmiddels heeft naar schatting een op de tien VR-spelers de game gekocht. Vertigo maakt van After the Fall naast versies voor de Quest, PlayStation en pc er ook een voor de speelhal. De ondoden in het ijzige Los Angeles krijgen het nog druk.