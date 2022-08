Had Philips moeten kiezen voor een ceo van buiten het bedrijf?

Hajir Hajji begon een kwart eeuw geleden als vakkenvuller op de winkelvloer van een Action-filiaal in Amsterdam-Noord. Stapje voor stapje kroop ze omhoog en leerde het bedrijf kennen in al zijn geledingen. Sinds 1 januari van dit jaar is ze ceo van de goedkope-spullenketen die inmiddels is uitgegroeid tot een gigant met 1.900 filialen in Europa.

Vroeger kwamen topmensen meestal voort uit eigen kweek. In de 21ste eeuw wordt al snel naar buiten gekeken voor opvolgers, vooral als het misgaat in een concern, onder het motto nieuwe bezems vegen schoon. Gelukkig is Philips niet zo ver gegaan. Frans van Houten wordt opgevolgd door iemand uit het eigen bedrijf, hoewel Roy Jakobs in het verleden ook enige tijd bij Shell en Reed Elsevier werkte. In de Philips-geschiedenis is het traditie dat topmensen in het eigen bedrijf worden gerekruteerd. Enige uitzondering was Cor – Let’s make things better –’Boonstra die van 1996 tot 2001 begon met de grote ontmanteling van het conglomeraat.

Een ceo zonder verleden in het bedrijf is niet vastgeroest en kan voor nieuwe input zorgen, zo is de gedachte. Hij of zij is onbevangen, heeft geen vooroordelen en vooral geen last van wat organizational memory wordt genoemd. Met dit laatste wordt bedoeld dat een nieuwe man of vrouw niet vasthoudt aan oude patronen met als reden dat het ‘altijd zo is gegaan’.

Daarom lijken bedrijven steeds meer op voetbalclubs die bij elke tegenslag van trainer wisselen. Veel zoden aan de dijk zet het niet, zoals nu blijkt bij Manchester United die zeven coaches versleet nadat Alex Ferguson 27 jaar aan het roer stond. Vanwege grote cultuurverschillen zijn externe ceo’s minder succesvol dan interne ceo’s, zo blijkt uit een onderzoek van de universiteiten van Zürich en Milaan en de Frankfurt School of Finance & Management.

Hierin werden de prestaties van 1.275 nieuwe ceo’s van 882 grote bedrijven vergeleken over een periode van 13 jaar. Financiële data werden aangevuld met enquêtegegevens van werknemers. De conclusie was dat ceo’s van buiten heel vaak struikelen door gebrek aan feeling met interne netwerken en machtsverhoudingen in een bedrijf. Dit ontaardt vaak in een machtsstrijd. Ceo’s die nieuw zijn in een bedrijf kampen vaak met een overdreven controledrang wat leidt tot een negatieve spiraal van toenemende oppositie en het verder afbrokkelen van gezag. Met name tijdens crises is de faalkans van een ‘externe’ ceo groter dan die van een ‘interne’ ceo, blijkt uit de studie. De conclusie is bevestigd door Australisch onderzoek op basis van data over ruim vijfduizend bedrijfsresultaten. Interne ceo’s – specifiek ten tijde van de coronacrisis – presteerden beter dan hun externe collega’s. Zij wisten met beperkte middelen beter noodzakelijke veranderingen door te voeren.

In 2010 concludeerde de Amerikaanse consulent Jim Collins in zijn bestseller Good to Great, Waarom sommige bedrijven een sprong vooruit maken... en andere niet dat bedrijven met ceo’s uit eigen kweek het beter deden dan bedrijven met ceo’s die waren aangetrokken van buiten.

Philips heeft naar Action gekeken in plaats van naar Manchester United.