Had Koeman maar als een kameel door het oog van de naald moeten kruipen?

Het NOS Journaal meldde vorige week een aantal schrijnende gevallen onder gedupeerden van de kindertoeslagenaffaire. Meteen daarna werd verteld dat Ronald Koeman na zijn ontslag bij Barcelona 12 miljoen euro meekrijgt.

Een ander nieuwsprogramma berichtte dat Elon Musk de allerrijkste persoon in de geschiedenis was geworden met een vermogen van bijna 300 miljard dollar − 25 keer zoveel als Charlene Heineken. Directeur David Beasley van het Voedselprogramma van de VN merkte op ‘dat 2 procent van Musks vermogen − 6 miljard − 42 miljoen levens kon redden van mensen die door de hongerdood worden bedreigd’. Musk had daar geen boodschap aan. Hij twitterde dat een wetsvoorstel van de Democraten voor een miljardairsbelasting een gotspe was. ‘Op het einde hebben ze het geld van anderen opgesoupeerd en kloppen ze bij mij aan’, klaagde hij.

Rijk en arm leven in een totaal andere wereld. In plaats van dat de mensen uit de Quote 500 deze week werden aangeklaagd, werden ze door het blad op een voetstuk gezet. De empathie van de rijken voor de armen neemt steeds verder af. De beruchte kapitalisten van de 19de eeuwse industriële revolutie − zogezegd: de uitbuiters van het proletariaat − hadden nog wel het idee dat ze alles voor hun dood zouden moeten wegschenken om niet eeuwig in de hel te branden. Ten slotte stond in het bijbelboek Mattheüs, waarin toen nog 95 procent ongeacht de positie heilig in geloofde: ‘Wederom zeg Ik u, het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat dan dat een rijke het Koninkrijk Gods binnengaat.’

Marx noemde in zijn tijd religie opium voor het volk. En vaak nam de clerus het ook op voor de bezittende klasse. Maar de tragiek van de secularisatie is dat de rijken van nu geen angstvisioen hebben om bij de hemelpoort door Petrus ter verantwoording te worden geroepen. Steenrijk sterven is geen zorg meer.

Als Koeman naar het NOS Journaal had gekeken, zou hij eigenlijk de morele plicht hebben moeten voelen die 12 miljoen te gebruiken om het ontbrekende geld van de gedupeerden van de kinderopvangtoeslag bij te passen. Maar dat laat hij over aan belasting betalende jan modaals. Sommigen vinden de gouden handdruk terecht. En die zou te verdedigen zijn als hij over de 12 miljoen 70 procent belasting zou afdragen. Dat houdt hij nog 3,6 miljoen over. Maar er zal wel een fiscale constructie op maat zijn gemaakt, waardoor hij er helemaal geen belasting over betaalt of slechts enkele procentjes.

Het vermogen van Koeman − met vier huizen in Nederland geschat op ruim 50 miljoen euro − zal wel niet in box 3 van de belastingaangifte worden opgegeven.

Soms zou je willen dat Petrus even op aarde zou neerdalen om te melden dat er nog steeds iemand aan de hemelpoort staat. Niet iemand die mensen beoordeelt op het aanhangen van het ware geloof. Maar wel een fiscalist die een oordeel zal vellen over de belastingmoraal van de dode zielen, inclusief die uit het voetbal.