Had het ABP Shell niet sneller kunnen vergroenen door aandelen bij te kopen?

Als ambtenarenpensioenfonds ABP van Koninklijke Shell het meest groene bedrijf ter wereld had willen maken, hadden juist aandelen moeten worden bijgekocht in plaats van verkocht. Samen met medestanders zoals de pensioenfondsen van de horeca- en metaalsector had het ABP de Shell-leiding kunnen dwingen om voor zon en wind te kiezen.

Desnoods hadden ze ceo Ben van Beurden en president-commissaris Andrew Mackenzie tijdens een buitengewone aandeelhoudersvergadering afgezet en vervangen door Mark van Baal van Follow This als cfo, hoedendrager Donald Pols van Milieudefensie als coo en Jesse Klaver van GroenLinks als ceo. En waren de actievoerders van Extension Rebellion tot commissarissen benoemd.

Financieel is een coup geen probleem. Het ABP alleen heeft al een vermogen van 528 miljard euro. Daarmee kan niet alleen met gemak een openbaar bod op alle aandelen Koninklijke Shell worden gedaan, maar kunnen ook alle andere wegkwijnende besjes in de olieindustie ­– de restanten van wat ooit de blozende Seven Sisters waren ­– worden opgekocht.

Shell is nu 155 miljard euro waard. Met een bod van 186 miljard ­– 20 procent premie voor de aandeelhouders ­– had het ABP de Koninklijke volledig in handen gehad. De helft plus één is genoeg voor de zeggenschap na het slechten van de beschermingswallen.

Het ABP is helaas geen activistische belegger als Third Point die Shell in een fossiel (vies) bedrijf en een duurzaam (schoon) bedrijf wil opsplitsen. Het is vooral een pragmatische belegger. Vorig jaar werd het aandeel Shell nog omarmd en in mei onthield het ABP zich op de aandeelhoudersvergadering van stemming over de klimaatresolutie van Follow This. De laatste maanden is het ABP echter overtuigd geraakt dat op lange termijn duurzaamheid meer loont.

Het afstoten van de aandelen moet een ‘krachtig signaal’ zijn dat Shell veel meer moet gaan doen aan die verduurzaming. Maar het omgekeerde effect wordt bereikt. Er zijn genoeg beleggers in de wereld die de door het ABP en andere aandeelhouders verkochte aandelen zullen absorberen, zoals blijkt uit het feit dat de koers van Shell geen krimp gaf na de aankondiging van de verkoop.

Het aandeel Shell geeft op dit moment een dividendrendement van ruim 4 procent en dat wordt met deze olie- en gasprijzen alleen maar hoger. Daar kunnen weinig aandelen, laat staan obligaties, aan tippen.

Het gevaar is dat Shell nu alleen maar aandeelhouders overhoudt die niet geïnteresseerd zijn in het milieu. En dat zou ertoe kunnen leiden dat de huidige leiding juist minder gaat investeren in nieuwe duurzame energiebronnen.

Als de belangen van de huidige en toe­komstige gepensioneerden het best worden gediend met het afdwingen van een daadkrachtige energietransitie bij de grote olieconcerns, is activisme binnen die bedrijven beter dan het geven van signalen van buiten.