Had de V&D niets iets meer tijd en geld moeten krijgen?

Deze week is het alweer twee jaar geleden dat de allerlaatste V&D sloot. Koopjesjagers - volgens sommigen ramptoeristen - wisten ineens de winkel wel te vinden waar ze jarenlang niet meer waren geweest.



Omdat paskamers al waren ontmanteld, stonden vrouwen in ondergoed in de gangpaden kleding te passen. 'Hysterie bij V&D' en 'Stormloop op V&D' schreven de kranten over de doldwaze weken van de liquidatie-uitverkoop. De ontslagen personeelsleden van de 62 warenhuizen, die moesten komen opdraven, keken gelaten en soms geërgerd toe.



Op dat moment was het crisis in de winkelstraat. In dezelfde maand ging Houtbrox failliet, schrapte Blokker 390 banen, nam JD Sport het failliete Perry over en sneuvelden Schoenenreus en La Ligna.