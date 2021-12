Had Brinta zonder Reinier Paping nog bestaan?

Misschien hadden velen nog een jeugdtrauma van de klontjes in de Brinta-pap. Op Twitter kreeg het merk er vorige week van langs. Velen vonden de overlijdensadvertentie van Brinta, ook in deze krant, voor Elfstedentochtwinnaar Reinier Paping ‘smakeloos’. Brinta werd er zelfs van beschuldigd een slaatje uit diens overlijden te willen slaan.

Maar eigenlijk was het juist een terecht eerbetoon. Meer merken zouden hun weldoener na hun dood zo moeten danken. Zonder Paping had Brinta het 20-jarig bestaan mogelijk niet gehaald, laat staan nu nog in elk winkelschap gestaan. Nadat hij ‘de hel van ’63’ had gewonnen, vroeg verslaggever Joop van Zijl wat hij als ontbijt had genuttigd. ‘Och, wat lichte kost. Een bord Brinta’, antwoordde Paping. Toen wist buiten Groningen bijna niemand wat Brinta was, een dag later was het product nationaal bekend. En twee jaar later aten de babyboomers massaal Brinta-pap voor schooltijd, ondanks de verfoeide klontjes die erin kwamen als er te weinig melk was toegevoegd.

Nooit is dat meer geëvenaard. Vele schaatsers maakten bekende commercials: Rintje Ritsma en Marianne Timmer (Sanex), Evert van Benthem (Calvé), Mark Tuitert (Kinder Bueno) en Sven Kramer (KPN), maar geen enkele kon tippen aan de spontane reclame die de zo bescheiden Paping maakte voor Brinta.

Brinta was in 1944 ontwikkeld door het Groningse familiebedrijf W.A. Scholten, dat voor de rest vooral merkloze producten als aardappelsago en behangplaksel verkocht. Brinta stond voor BReakfast INstant TArwe. Het was innovatief omdat Brinta zelf niet hoefde te worden gekookt. Daaraan dankte het de bijnaam ‘luiemoederspap’. In de jaren vijftig probeerde Scholten met een kinderboekenserie over Bert en Bettie Brinta de voedzame graankorrel nationaal onder de aandacht te brengen, maar Brinta legde het bij het ontbijt af tegen havermout en een boterham met jam.

Dat veranderde met Papings overwinning en bekentenis. Als tegemoetkoming besloot Brinta hem een contract aan te bieden, waar Paping 500 gulden, een aansteker en een föhn mee verdiende. Vader Paping vond dat toen te weinig en eiste een auto – iets waar W.A. Scholten, ‘contract is contract’, niet op inging. Het Groningse bedrijf onderkende meteen de ongekende commerciële mogelijkheden van sportsponsoring. Jaarlijks kwam er een Brinta-damtoernooi, toen deze sport met helden als Sijbrands en Wiersma nog uitgebreid in de kranten kwam. ‘Niemand de deur uit zonder Brinta’, werd de slagzin. Er kwam concurrentie: van muesli en cruesli, van ontbijtyoghurts, van cornflakes en andere kekke cereals. Maar aan het ontbijt hecht Nederland bijna zeventig jaar later nog altijd aan zijn nationale Brinta. Zelfs de besmetting van een partij Brinta met salmonella in de jaren negentig veranderde daar niets aan. ‘Brinta is een blijver’, schreef de Volkskrant nog deze eeuw.

En dat dankzij een schaatsheld die met een fooi is afgescheept. De fout die Brinta bij zijn overlijden maakte, was dat het de naam van Paping heel groot in de advertentie had moeten zetten en die van zichzelf heel klein. Dan zouden de mensen Brinta zelfs de klontjes vergeven.

In een eerdere versie stond dat Brinta staat voor BRitish INstant TArwe. Dat moet BReakfast INstant TArwe zijn.