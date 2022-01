Haalt het eurobriefje ook zijn 30ste verjaardag?

Op 1 januari 2002 trok minister Zalm als eerste Nederlander euro’s uit de muur op het Marktplein in Maastricht, nadat Rob de Nijs met het lied Poen, poen, poen had opgetreden en Ruth Jacott Material Girl van Madonna had gezongen. Toen Zalm de bankbiljetten bekeek, zei hij: ‘Het ontwerp is best aardig. Maar mijn favoriete serie blijft de guldenserie met zonnebloem, snip en vuurtoren.’

Inmiddels liggen die al twintig jaar in het museum. Zaterdag werd het vierde lustrum gevierd van de euro als klinkende munt en knisperend bankbiljet. De monetaire unie met de euro als rekeneenheid bestond toen al drie jaar. Die heeft al enkele keren op apegapen gelegen. Maar over de munten en eurobriefjes wordt zelden meer geklaagd.

Niettemin mag worden betwijfeld of die in 2032 nog hun 30ste verjaardag beleven. Een meerderheid van de Nederlanders – 57 procent – verwacht dat over tien jaar niet meer met cash kan worden betaald. Nu hebben acht van de tien Nederlanders – in 2010 waren dat er 19 van de 20 – nog munten en briefjes in hun knip, maar dat aantal neemt snel af, zoals de krantenbezorgers hebben gemerkt die afgelopen week hun eindejaarsfooitjes kwamen innen. Wie nog cash heeft, zegt het te gebruiken om de marktkoopman of de poetser te betalen, al dan niet zwart. Maar 80 procent van de betalingen vindt volgens onderzoek van De Nederlandsche Bank nu contactloos of met de pin plaats. Liefst zeven miljoen Nederlanders betalen inmiddels met tikkies. Over vijf jaar zal zeker bij 95 procent van de betalingen geen cash meer worden gebruikt.

Vanaf 1 juli dit jaar moet elke winkel – en ook marktkraam – de mogelijk bieden elektronisch te kunnen betalen. Afgelopen jaar werden al cashbetalingen van meer dan 3.000 euro verboden, wat onder meer een behoorlijke tegenslag was voor de handel in occasions waar veel geld wordt witgewassen. Biljetten van 500 euro worden al niet meer geproduceerd. En eigenlijk zijn die van 200 en 100 euro ook al in onbruik. Zelfs een betaling met een biljet van 50 euro is tegenwoordig al lastig. Het coronavirus heeft ook betalingen met contant geld doen verminderen, omdat vooral ouderen cash onhygiënisch vinden.

Cash is niet zo maar uitgebannen, ook al zouden sommige overheden dit willen. Wereldwijd zijn er inmiddels 27,6 miljard eurobiljetten en 141 miljard munten in omloop. En de Europese Centrale Bank is bezig met een hele nieuwe generatie biljetten, die in 2024 in omloop moeten worden gebracht, net voor het vijfde lustrum van de fysieke euro. Dit keer zal het Europese volk door middel van enquêtes zelf zijn inbreng mogen hebben over het uiterlijk en de thema’s. Doel is dat de nieuwe biljetten vooral jongeren zullen aanspreken.

Het lijkt een achterhoedegevecht. De biljetten zullen in recordtijd bij de zonnebloem, snip en vuurtoren in het museum liggen. In welke vitrine Zalm het liefst kijkt, is bekend.