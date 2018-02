Haagse zakenbank NIBC kondigt beursgang aan: 'Tijd om vruchten te plukken van jarenlange investeringen'

Het exacte moment van de beursgang hangt volgens de bank af van marktomstandigheden. Paulus de Wilt, ceo, stelt dat het tijd is om de vruchten te plukken van 'jarenlange investeringen in klanten en de toekomst'. De Amerikaanse investeringsmaatschappij J.C. Flowers noemt de beursgang de 'logische volgende stap' in de ontwikkeling van het bedrijf. De bank draaide in 2017 een sterk jaar, zo bleek eerder deze maand bij de presentatie van de cijfers. De winst verdubbelde tot 213 miljoen euro, tegenover 104 miljoen een jaar eerder.



NIBC was ooit al beursgenoteerd, toen als De Nationale Investeringsbank. Die bank werd na de Tweede Wereldoorlog door de regering opgericht om de wederopbouw van het land te financieren. In 1986 ging de Investeringsbank naar de beurs, die dertienjaar later weer werd beëindigd toen pensioenfondsen ABP en PGGM 85 procent van de aandelen verwierven. Eind 2005 werd de bank voor 1,8 miljard euro overgenomen door J.C. Flowers, en ging verder onder de naam NIBC. Een eerdere voorgenomen beursgang ketste in het voorjaar van 2007 af vanwege de verslechterende economische omstandigheden. Ruim tien jaar later lijkt het er nu dan alsnog van te komen.