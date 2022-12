H&M krijgt de bons van Bieber, Zara spint garen bij nieuwe topvrouw

Marta Ortega Pérez Beeld Getty



Winnaar: Zara-topvrouw Marta Ortega Pérez

Als kind in La Coruña viel het Marta Ortega Pérez (38) wel op dat haar ouwelui iets met mode deden en vaak op reis waren. Maar dat ze de scepter zwaaiden over een kledingimperium drong lange tijd niet tot haar door. Toen ze tijdens balletles eens de vraag kreeg waarom ze altijd Zara droeg, haalde ze haar schouders op. ‘O echt? M’n moeder koopt alles voor me.’

Sinds april is Ortega Pérez de baas van Inditex, de door haar vader en multimiljardair Amancio Ortega (86) opgerichte moedermaatschappij van Zara, Bershka, Massimo Dutti en Stradivarius. De grootste kledingketen ter wereld vaart er vooralsnog wel bij. Het kostbaarste bedrijf van Spanje behaalde tot nu toe dit jaar een kleine 20 procent meer omzet, terwijl grote concurrent H&M over het laatste kwartaal niet verder kwam dan 10 procent, bleek onlangs uit hun nieuwste cijfers. Dit terwijl Inditex tegelijkertijd de prijzen van zijn kleding met 5 procent verhoogde. De winst steeg de eerste negen maanden van het gebroken boekjaar met 24 procent.

De belangrijkste koerswijziging onder leiding van Ortega Pérez, tot voor kort een verdienstelijk springruiter, is dat Zara om klandizie uit het hogere segment te lokken meer tegen de luxe modemerken aanschurkt. ‘Ik vind het belangrijk om bruggen te bouwen tussen haute couture en de hoofdstraat’, zei Ortega Pérez in de Wall Street Journal.

H&M-ceo Helena Helmersson Beeld REUTERS

Verliezer: H&M-bestuursvoorzitter Helena Helmersson

Bedrijven mogen graag een graantje meepikken van de glitter en glamour van een bekend gezicht. Denk aan George Clooney en Nespresso, Beyoncé en Pepsi of André Hazes en Unox-knakworst. Een garantie voor succes is het echter niet, bewijzen H&M en de Canadese popster Justin Bieber.

In allerijl haalde het Zweedse kledingmerk afgelopen week alle truien, tassen en andere koopwaar met daarop de tronie van ‘His Biebness’ uit de schappen. De 28-jarige zanger, een van de 25 best verkochte artiesten aller tijden, had zijn 270 miljoen Instagramvolgers laten weten dat hij de H&M-spullen ‘troep’ vond, en dat hij er geen toestemming voor had gegeven. ‘Ik zou het niet kopen als ik jullie was’, zei Bieber, die momenteel in de lappenmand zit door een gedeeltelijke gezichtsverlamming.

H&M bezwoer wel degelijk toestemming te hebben verkregen. ‘Maar uit respect voor de samenwerking en Justin Bieber hebben we de artikelen verwijderd’, aldus het bedrijf van topvrouw Helena Helmersson.

Het is niet Helmerssons (49) eerste malheur in haar drie jaar aan het roer van ’s werelds op een na grootste kledingketen. Waar Zara alweer ruimschoots beter presteert dan voor corona, kwakkelt H&M. Tot overmaat van ramp deden veel Chinese klanten H&M vorig jaar in de ban nadat het merk zich had durven uitspreken tegen de Oeigoerse dwangarbeid in de katoenindustrie van Xinjiang. Sindsdien kelderde de Chinese omzet met 23 procent.