Grubhub: de aankoop die Jitse Groen de kop kan kosten

Grubhub-bezorger neemt even pauze in Manhattan, New York. Beeld REUTERS

Zin in een kop koffie, maar je bonen zijn op? Gelukkig is er Grubhub. Want het bezorgt niet alleen maaltijden bij je, dag en nacht. ‘Grubhub is ook goed in het bezorgen van koffie, lekker en warm’, staat er op Gothamist, een New Yorkse nieuwssite. ‘GrubHub bezorgt je favoriete maaltijden op tijd en tegen de laagste prijs, anders maken ze het goed’, meldt de site New York Magazine.

De jubelende woorden komen niet van enthousiaste journalisten of gebruikers van de bezorgapp, maar van Grubhub zelf. De gesponsorde artikelen zijn onderdeel van een offensief waarmee het bedrijf poogt klanten terug te winnen op de Amerikaanse bezorgmarkt. Of dat lukt is zeer de vraag.

Amerikaanse markt veroveren

De contouren van een mes en vork in een oranje huisje: niet toevallig heeft Grubhub hetzelfde logo als het Nederlandse Thuisbezorgd. Bijna een jaar geleden nam Just Eat Takeaway (JET), het moederbedrijf van Thuisbezorgd, Grubhub voor 7,3 miljard dollar over. Ceo Jitse Groen (43) wilde zo de Amerikaanse markt veroveren. Hij schetste grootse vergezichten voor aandeelhouders; zorgen over de concurrentie wuifde hij weg. Sindsdien gaat het zo slecht met het bedrijf dat de aankoop de Nederlander in grote verlegenheid heeft gebracht.

Afgelopen maandag riep aandeelhouder Cat Rock Capital, met 6,9 procent een belangrijke stem binnen JET, Groen op te vertrekken. ‘De overname van Grubhub was een kapitale beoordelingsfout’, schreef topman Alex Captain in een brief aan zijn medeaandeelhouders. JET zou ‘zwaar onderpresteren’ in vergelijking met concurrenten. Sinds de aankondiging van de overname kelderde de waarde van 100 euro per aandeel naar minder dan 25 euro.

Volgende week woensdag vindt een aandeelhoudersvergadering plaats. Cat Rock wil daar tegen de herbenoeming van Groen stemmen, en ook die van de financiële topman Brent Wissink en de voltallige directie blokkeren. Captain riep collega-aandeelhouders op hetzelfde te doen.

Fusie met Seamless

Grubhub werd achttien jaar geleden in Chicago opgericht. Terwijl restaurants nog papieren menukaarten en folders rondstuurden, bood het bedrijf een digitaal alternatief. In 2013 fuseerde Grubhub met Seamless, een site waarop bedrijven bestellingen konden plaatsen bij restaurants. Voortaan konden klanten verspreid over de Verenigde Staten via hun telefoon gerechten bestellen bij zo’n 25 duizend restaurants.

In de eerste zes maanden werden er 130 duizend bestellingen per dag geplaatst. Het bedrijf groeide rap: inmiddels kunnen klanten bij zo’n 320 duizend restaurants terecht in meer dan vierduizend Amerikaanse steden. Per dag zouden nu meer dan 700 duizend bestellingen worden geplaatst.

De lockdowns tijdens de coronacrisis gaven bezorgapps als Grubhub een enorme stimulans. Maar klanten zijn niet aan Grubhub verknocht. Merkloyaliteit blijkt wat betreft bezorgdiensten nauwelijks te bestaan: klanten maken zonder moeite gebruik van concurrenten. Het enige dat telt is de prijs. In de VS legt het relatief kleine Grubhub het af tegen grotere spelers als DoorDash en Uber Eats.

Kortingen en acties

‘Maaltijdbezorging is geen sprint, maar een marathon’, zei Groen nog in januari. Met mooie woorden en hoop op een betere toekomst poogt hij de aandeelhouders bij elkaar te houden. Met kortingen, gratis leveringsacties en gesponsorde artikelen probeert Grubhub klanten vast te houden. Toch blijkt dit vooralsnog onvoldoende om op te boksen tegen concurrenten als Uber Eats, die veel diepere zakken hebben.

Wat ook niet helpt: de lockdowns zijn voorbij. Steeds meer Amerikanen gaan weer naar restaurants in plaats van thuis te laten bezorgen – de zoveelste zware klap voor Grubhub. Groen erkent dat de groei stagneert, zeker in de Verenigde Staten, waar Just Eat Takeaway ook dit kwartaal 5 procent minder omzet draaide. Op dit moment maakte het bedrijf nog steeds verlies, in de kwartaalrapportage ontbreken precieze cijfers.

‘Trek in een cadeaubon van 100 dollar?’, schrijft Grubhub op Instagram. Het bedrijf gaat onverminderd door met aanbiedingen in de hoop nieuwe klanten te bereiken. Volgende week zal blijken of het genoeg is om Groen in het zadel te houden.