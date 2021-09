Grote overname in Nederlandse telecom: T-Mobile Nederland voor 5,1 miljard naar twee opkoopfondsen

Het hoofdkantoor van T-Mobile in Den Haag. Het telecombedrijf heeft 6,8 miljoen abonnees in Nederland. Beeld ANP

T-Mobile Nederland heeft 6,8 miljoen abonnees in Nederland. Naast T-Mobile zelf vallen ook de merken Simpel, Tele2 en Ben onder dit bedrijf. De nieuwe eigenaren zeggen het huidige beleid bij T-Mobile te willen voorzetten. Het telecombedrijf wil snel groeien op de markt voor vaste netwerken, die nu het domein is van KPN en VodafoneZiggo.

Warburg Pincus was in het verleden ook aandeelhouder van Ziggo. Apax werd bekend als eigenaar van uitgever PCM en is nu onder meer in het bezit van modeketen Tommy Hilfiger, Wehkamp en softwarebedrijf Exact.

Nummer drie

De 64-jarige Mukesh Ambani, de rijkste man van Azië, had ook zijn zinnen gezet op een Nederlands telecombedrijf. Hij had 4,8 miljard euro geboden, maar is afgetroefd door de opkoopfondsen uit de VS en Groot-Brittannië.

T-Mobile Nederland was tot nu toe voor 75 procent in handen van Deutsche Telekom en 25 procent van het Zweedse Tele2. Deutsche Telekom wilde van T-Mobile af, omdat het bedrijf met enorme schulden kampt. Daarnaast wil Deutsche Telekom in elk land de nummer één of twee op de telecommarkt zijn, terwijl T-Mobile in Nederland niet verder komt dan plek drie, achter KPN en VodafoneZiggo. Op het gebied van internet- en televisieverbindingen heeft T-Mobile een enorme achterstand op KPN en VodafoneZiggo.

Vorig jaar kondigde T-Mobile aan in vijf jaar tijd met de joint venture Open Dutch Fiber een miljoen Nederlandse huishoudens te willen aansluiten op glasvezel, maar dat is nog altijd slechts een gering deel van het netwerk van KPN. Vanwege dat grote netwerk is KPN de gewildste overnameprooi in telecomland. In mei wees het bedrijf nog twee biedingen tot wel 18 miljard euro af van de Zweedse investeerder EQT en het Amerikaanse Stonepeak, meldde Financial Times. Telecomconcern KPN was dinsdag meteen na het bekend worden van het nieuws de grootste stijger in de Amsterdamse AEX-index.

Ondanks de derde plek is T-Mobile Nederland een zeer winstgevend bedrijf, dat bruto marges heeft oplopend tot 50 procent. Het is ook een van de grootste overnames in de geschiedenis van de Nederlandse telecom.