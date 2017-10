Grote kans dat die groene stroom van u gewoon grijs is

De Consumentenbond, Natuur & Milieu, Greenpeace en Wise beoordelen de energieleveranciers vooral op de geldstromen voor investeringen, productie, levering en inkoop van stroom. Investeringen gaan erover in hoeverre bedrijven investeren in duurzame productie, bijvoorbeeld door het inkopen van windmolens. Productie en inkoop zeggen wat over waar de stroom vandaan komt: heeft de leverancier eigen energie-installaties, zoals kolencentrales of windmolens? Kopen ze stroom bij de bron, bijvoorbeeld van Nederlandse windmolenparken? Of kopen ze stroom in op de algemene handelsmarkt? Levering tenslotte gaat over de stroom die bij consument en bedrijf terechtkomt: in Nederland gaat er namelijk drie keer zoveel groene stroom naar de klant dan er hier wordt geproduceerd. Dat kan doordat bedrijven Garanties van Oorsprong (GvO's, certificaten) inkopen in het buitenland. Die garanderen dat de stroom in het land van herkomst groen geproduceerd is (bijvoorbeeld door waterkracht in Noorwegen). Toch zien de milieuorganisaties de certificaten nauwelijks als echte 'vergroening': het kan bijvoorbeeld prima zo zijn dat een bedrijf stroom uit kolencentrales levert, daar apart ingekochte certificaten bij doet en het geheel als 'groene stroom' verkoopt. Zo'n 20 procent van de stroom die in Nederland wordt verkocht is grijze energie die vergroend is met GvO's. Dit is nu nog goedkoper dan investeren in groene energie uit wind, zon of water.