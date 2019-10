Grote beleggers willen meer vrouwen in de top, maar blijven twijfels houden over een ‘ingroeiquotum’

Mariëtte Turkenburg, voorzitter stichting Talent naar de Top, spreekt tijdens een ontbijt met topmanagers op Internationale Vrouwendag. Beeld ANP

De bedrijven moeten publiekelijk ambitieuze doelen – in elk geval minimaal 30 procent – stellen voor het percentage vrouwen in de raad van commissarissen, de raad van bestuur en de managementlagen eronder, de kweekvijver voor de hoogste posities. Dat schrijft Eumedion in een brief aan de bestuurders en commissarissen van de beursgenoteerde bedrijven.

De belangenbehartiger van grote beleggers als pensioenfondsen en verzekeraars, die meestemmen over de benoemingen in de top van bedrijven, zette het punt van meer vrouwen in de top vorig jaar op de agenda. Sindsdien is het aantal Nederlandse bedrijven met nul vrouwen in de top gedaald van zeventien naar elf. Van de anderen zijn er nog steeds slechts negen (van de ongeveer honderd) bedrijven die voldoen aan het ‘wettelijke streefcijfer’ van minimaal 30 procent vrouwelijke bestuurders en commissarissen.

Daarom moet er meer gebeuren, schrijft Eumedion. De grote beleggers zijn er vast van overtuigd dat een diverse top bijdraagt aan meer effectiviteit bij de bedrijven, omdat er steeds meer bewijs is dat gemengde teams betere besluiten nemen. Ook zijn bedrijven met een diverse top beter in staat jong talent aan te trekken. Daarom moeten de bedrijven een pro-actief en structureel beleid voeren voor meer vrouwen in de top, en in het komende jaarverslag rapporteren hoe het hiermee gaat en hoe – zo nodig – verbeteringen zullen worden aangebracht.

Meer vrouwen in de top is weer actueel , nu de SER een hard ‘ingroeiquotum’ van minimaal 30 procent vrouwelijke commissarissen adviseert voor de beursgenoteerde bedrijven. Als er geen vrouwelijke commissaris gevonden wordt, mag er ook geen man benoemd worden, tot de 30 procent vrouwen is bereikt. Eumedion heeft twijfels bij dit wettelijk quotum, omdat hiermee de verantwoordelijkheid voor de commissarissenbenoemingen bij de aandeelhouders wordt weggehaald. Bovendien zit het probleem niet zozeer bij de commissarissen, maar meer bij de raden van bestuur. Daar wil de SER het wettelijk streefcijfer laten vervallen.