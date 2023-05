Grote autofabrikant dreigt fabrieken te sluiten als Britse regering Brexit-deal niet herziet

Medewerkers in de fabriek van Stellantis voor versnellingsbakken in Metz. Beeld AFP

Vanaf komend jaar moet 45 procent van de waarde van een elektrische auto van Britse of Europese herkomst zijn om tariefloos te kunnen worden geëxporteerd naar het vasteland, heeft de EU bepaald. In 2027 stijgt dit percentage naar 65 procent. Voldoet een auto hier niet aan, dan wordt er een tarief van 10 procent geheven. Voor de Britten kan dat problemen opleveren omdat er niet genoeg accu’s in eigen land worden gemaakt waardoor ze deze moeten importeren, meestal van buiten de Europese Unie. Accu’s zijn het duurste deel van een elektrische auto.

Stellantis hoopt dat Londen en Brussel afspraken kunnen maken om de geplande verhoging van volgend jaar te verschuiven. Sinds het sluiten van de Brexit-deal is er immers veel veranderd, zoals een hoge inflatie en de coronalockdowns. De Britse minister van Economische Zaken Kemi Badenoch heeft beloofd haar best te doen. Volgens de bewindsvrouw zou uitstel voor beide partijen, het VK en de EU, gunstig zijn. Stellantis heeft twee jaar geleden nog in elektrische auto’s geïnvesteerd in het Verenigd Koninkrijk.

Ondertussen moet de Britse regering de productie van accu’s versnellen, stelt Stellantis. ‘Als de kosten van het maken van elektrische auto’s in het VK onrendabel worden, zullen fabrieken sluiten,’ liet het concern weten. ‘Fabrikanten zullen niet langer investeren en verkassen, zoals we hebben gezien bij Ford en Mini.’ In 2022 zijn er slechts 775.014 auto’s gemaakt op Britse bodem, het laagste aantal sinds 1956, zo wezen data van de Society of Motor Manufacturers and Traders dit jaar uit. Brexit en coronalockdowns worden gezien als voornaamste oorzaken.

Britishvolt

Begin dit jaar kreeg de Britse accuproductie een klap toen het bedrijf Britishvolt failliet ging, waarmee een einde kwam aan de droom van een giga-accufabriek in het noordoosten van het land. In dezelfde regio wordt nu wel een accufabriek van Envision AESC gebouwd, nabij de Nissan-fabriek.

Vergeleken met andere landen lijkt de Britse regering deze industrie minder actief te steunen. Onlangs was Tesla-eigenaar Elon Musk te gast bij de Franse president Emmanuel Macron. Mogelijk gaat Musk een grote accufabriek opzetten in Frankrijk. Ondertussen probeert de Spaanse regering Jaguar Land Rover, de grootste Britse automaker, te bewegen zo’n fabriek op Spaanse bodem neer te zetten.