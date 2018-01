Grote aandeelhouders Apple vragen aandacht voor negatieve gevolgen gebruik iPhone voor kinderen

Van Steve Jobs was bekend dat hij zijn kinderen verbood een iPad te gebruiken. Als geen ander wist de toenmalige Apple-baas hoe verslavend dergelijke apparaten kunnen zijn. Diensten als Snapchat, Facebook of Instagram: net zo. Recente boetedoeningen van ex-medewerkers van Facebook waarin ze hun spijt betuigen voor de door henzelf ontworpen apps voeden de toch al groeiende zorg. Precies de combinatie van die verslavende social media, smartphones of tablets is een levensgevaarlijke cocktail, betogen critici.



Aandeelhouders Jana Partners en California State Teachers' Retirement System (CalSTRS) willen nu dat Apple zijn verantwoordelijkheid neemt door ouders meer mogelijkheden te bieden om het gebruik van de iPhone deels aan banden te leggen. In een open brief wijzen de twee partijen - respectievelijk een activistische aandeelhouder en een groot pensioenfonds - op het bewijs dat ze samen met een aantal wetenschappers hebben verzameld. 'Het is zonneklaar dat Apple ouders meer keuzemogelijkheden en hulpmiddelen moet bieden om ervoor te zorgen dat jonge consumenten zijn producten optimaal gebruiken. Zo kan Apple opnieuw een voortrekkersrol vervullen, ditmaal door een voorbeeld te geven voor de verplichtingen van technologiebedrijven aan hun jongste klanten.' De oproep is positief geformuleerd, maar de onderliggende boodschap is duidelijk: de evident negatieve kanten van het gebruik van de iPhone kunnen niet langer genegeerd worden.