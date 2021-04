Grootste vleesbedrijf ter wereld koopt Nederlandse producent van vleesvervangers Vivera

Algemeen directeur Willem van Weede van Vivera. Vivera is de grootste Nederlandse producent van vleesvervangers. Beeld Hollandse Hoogte / Vincent Jannink

De plantaardige producten van Vivera zijn verkrijgbaar in meer dan 27 duizend supermarkten in 25 Europese landen. JBS brengt via andere merken in het buitenland al plantaardige hamburgers en andere vleesvervangers op de markt.

Grote bedrijven in de vlees- en voedselindustrie kopen steeds meer kleine producenten van vleesvervangers op - of ze beginnen zelf een vegetarische bedrijfstak. In 2018 kocht het Nederlands-Britse concern Unilever het Nederlandse De Vegetarische Slager. Nederlands vleesbedrijf Vion lanceerde ME-AT, een lijn op plantaardige basis gemaakte vleesvervangers. Concurrent Van Loon kwam met Blue Butcher.

De verkoop is een klapper voor de Nederlandse investeringsmaatschappij Gilde. Die kocht Vivera en het moederbedrijf, vleesverwerker Enkco, in 2015. De investeerder verwierf toen viervijfde van de aandelen. De rest kwam in handen van het management. De vleeskant van de zaak werd in 2019 verkocht. De internationale omzet van Vivera steeg onder Gilde van zo’n 40 miljoen euro in 2016 naar (waarschijnlijk) meer dan 100 miljoen dit jaar.

Met de omzet van Vivera groeit ook de markt voor vleesvervangers al jaren in hoog tempo. Volgens marktonderzoeker IRI steeg de verkoop van vegetarische producten in Nederland vorig jaar met 32 procent naar 190 miljoen euro. Dat lijkt veel, maar steekt nog schraal af tegen de verkoop van vlees in Nederland. Die nam vorig jaar toe met 8 procent naar zo’n 5 miljard euro.

Vivera is naar eigen zeggen nu nog het ‘het grootste onafhankelijke plantaardige bedrijf in Europa’. De onderneming gaat in zijn geheel over naar de nieuwe eigenaar, inclusief de drie fabrieken en een centrum voor onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten. JBS heeft 245 duizend werknemers en verkoopt kip, rund, lam en varken in 190 landen. Het heeft ook belangen in sectoren als persoonlijke hygiëne, afval, recycling en transport.