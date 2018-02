Grootste hedgefonds ter wereld gokt op grote koersval Europese concerns

Tot de bedrijven waar door het Amerikaanse fonds op een koersdaling wordt gegokt, behoren medicijnenfabrikant Sanofi, oliemaatschappij Total, Adidas, Airbus, Siemens, Deutsche Bank en ook Unilever. Alleen al de short-posities in Total en Unilever bedragen respectievelijk 1,017 en 1,03 miljard euro. Analisten denken dat Bridgewater rekening houdt met een groeiende grilligheid van het beursklimaat in Europa door stijgende rente.



In totaal belegt Bridgewater zo'n 160 miljard dollar voor cliënten. Het fonds baseert zijn beleid niet zozeer op de kwaliteit van de aandelen van individuele bedrijven, als wel op macro-economische en politieke factoren. In het verleden heeft Bridgewater-oprichter Ray Dalio herhaaldelijk gewaarschuwd voor het opkomend populisme in Europa. In januari zei hij op het World Economic Forum in Davos dat 'inflatie geen probleem is. De groei is goed, alles is eigenlijk goed. Wie nu geld op een spaarrekening heeft staan, moet zich nogal dom voelen.' Meteen daarna kelderden de koersen.



In Europa moeten grote beleggers short-posities officieel publiek maken, in tegenstelling tot in de VS. In totaal heeft Bridgewater een short-positie van 7,3 miljard euro in Duitse bedrijven en 4,5 miljard euro in Franse bedrijven. Het is mogelijk dat Bridgewater ook nog grote long-posities heeft - aandelen die zijn gekocht in de hoop op koersstijgingen - en het risico van koersdaling nu afdekt met een reeks van verkopen op termijn.