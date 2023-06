Grootste Britse waterbedrijf dreigt kopje onder te gaan, nationalisering ligt in het verschiet

Een auto is onder water komen staan door een gesprongen waterleiding in het Hackney-district in Londen. Beeld REUTERS

De noodplannen volgen op het plotselinge vertrek van topvrouw Sarah Bentley. Het komt steeds vaker voor dat de Britse staat moet ingrijpen bij falende nutsbedrijven. Thames Water zit dringend om geld verlegen. Het bedrijf heeft ruim een miljard euro nodig om de broodnodige investeringen te doen in het verouderde waternet.

Onlangs besloten aandeelhouders, na overleg met de toezichthouder Ofwat, een half miljard in het bedrijf te pompen. Maar er is veel meer geld nodig. Investeerders blijken huiverig om in te stappen, uit vrees dat ze geld storten in een bodemloze put. De schuldenlast van Thames Water bedraagt ruim 16 miljard euro.

Het waterbedrijf raakt veel geld kwijt aan boetes vanwege het lozen van rioolwater in de rivier waarnaar het is vernoemd. De onderneming heeft simpelweg niet de capaciteit om te zuiveren. Uit cijfers van Top of the Poops, een website van milieuactivisten waar wordt bijgehouden hoe vaak en hoeveel waterbedrijven rioolwater lozen, is gebleken dat Thames Water in 2022 gemiddeld 22 keer per dag op 378 verschillende locaties de afvalpijpen heeft geopend. De overvloedige regenval heeft dit probleem verergerd.

Lekkende waterleidingen

Een ander probleem voor het bedrijf zijn de lekkende waterleidingen. Elke dag gaat er op deze wijze 630 miljoen liter schoon water verloren. Thames Water schat dat een kwart van het schone water dat het produceert verloren gaat, zowel door lekken als door verspilling door klanten. Slechts 17 procent van de huishoudens die het bedient heeft een ‘slimme watermeter’. Hoe wankel de watervoorziening is blijkt uit het feit dat Thames Water zelfs na natte perioden een sproeiverbod hanteert.

Voor Bentley wachtte er zodoende een grote klus, toen ze een klein jaar geleden de leiding overnam. Ze slaagde er niet niet om de doelstellingen te halen. Vanwege het aanhoudende lozen van rioolwater zag Bentley onlangs af van haar bonus. Dat werd afgedaan als een pr-stunt, want haar gewone salaris was verdubbeld naar 1,75 miljoen euro. Vorig jaar had ze in totaal meer dan 2 miljoen euro ontvangen. Thames Water is het eigendom van meerdere investeerders, waaronder het Chinese staatsfonds.

Geplunderd

Bentley heeft herhaaldelijk gewezen op het wanbeleid en gebrek aan investeringen van de vorige eigenaar van het waterbedrijf, Macquarie Group. Deze Australische investeringsbank is ervan beticht Thames Water min of meer te hebben geplunderd. Er ging veel geld als dividend naar aandeelhouders, terwijl er weinig werd gedaan om de problemen te verhelpen, zoals een grootscheepse vernieuwing van de Victoriaanse riool- en waterleidingen. Toen de Australiërs vertrokken, was de schuldenlast met 2 miljard euro vergroot.

Het dreigende faillissement van Thames Water heeft de vraag opgeworpen of het privatiseren van dit natuurlijke monopolie, 34 jaar geleden, wel een goed idee was. De verkoop van de Thames Water Authority maakte onderdeel uit van de privatiseringsgolf onder Margaret Thatcher. De regering schreef de schulden af. Sindsdien hebben de Britse waterbedrijven ongeveer 60 miljard euro aan schulden opgebouwd, terwijl er zo’n 70 miljard euro is uitbetaald aan aandeelhouders, zo hebben onderzoekers van Greenwich University berekend.

Vervoersbedrijven

Niet alleen in het geprivatiseerde water doen zich problemen voor. De afgelopen jaren heeft de Britse overheid regelmatig moeten inspringen op het spoor, wanneer vervoersbedrijven kopje onder dreigden te gaan. Vorige maand zag het ministerie van Transport zich genoodzaakt om de TransPennine Express over te nemen. Dit was het vierde spoorbedrijf dat sinds 2018 moest worden gered door de Britse belastingbetaler. De spoorwegen waren dertig jaar geleden onder John Major aan de vrije markt toevertrouwd.

Bijna nergens in Europa is het reizen met de trein duurder dan in het Verenigd Koninkrijk. De prijzen van het water dreigen nu ook flink omhoog te gaan. Volgens The Times zijn de waterbedrijven van plan om de prijs van water met gemiddeld 25 procent te verhogen, in sommige gevallen zelfs 40 procent. ‘De klanten zullen op welke manier dan ook de rekening krijgen’, voorspelde tijdens een radio-interview Feargal Sharkey, de zanger van Simply Red die tegenwoordig vooral bekend is als water-activist.