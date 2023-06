Grootschalige inval is volgende stap in verval van Duits vastgoedfonds Adler

Zo’n 175 opsporingsambtenaren hebben 21 kantoren en woningen van Adler doorzocht in 7 landen, waaronder ook in Nederland. Beeld Getty

Dat heeft justitie in Frankfurt woensdag bekendgemaakt. Zo’n 175 opsporingsambtenaren hebben 21 kantoren en woningen doorzocht in zeven landen, waaronder ook in Nederland. Daarbij zijn verschillende medewerkers aangemerkt als verdachte van boekhoudfraude en marktmanipulatie. Het bedrijf zelf benadrukt dat het niet gaat om leden van de raad van bestuur van Adler.

De fraudeverdenkingen zijn een volgende stap in het verval van het vastgoedbedrijf, dat drie jaar geleden nog ruim 50 duizend woningen bezat, voornamelijk appartementen voor mensen met lage inkomens in Duitsland. Het beursgenoteerde bedrijf raakte in opspraak nadat de bekende shortseller Fraser Perring in 2021 een rapport naar buiten had gebracht dat de balans was opgeblazen.

Speculeren op een koersdaling

Perring verwierf grote bekendheid als eerste persoon die de miljardenfraude bij het Duitse Wirecard aan het licht bracht. Hij verdient zijn geld door te speculeren op een koersdaling van bedrijven en daarna onderzoek naar buiten te brengen dat aantoont dat de waarde van het bedrijf overschat is. Die werkwijze wordt veel shortsellers vaak niet in dank afgenomen. Maar shortsellers zien hun eigen rol een stuk positiever, hun aanwezigheid dwingt bedrijven zich goed te gedragen, is hun verdediging.

Net zoals na jaren van felle strijd bij Wirecard het geval bleek, had Perring met zijn kritiek op Adler zeker een punt. De Duitse toezichthouder op de financiële markten stelde begin vorig jaar een onderzoek in. En ondanks aanvankelijke ontkenningen moest Adler meer dan een miljard euro afschrijven op het vastgoedbezit. KPMG stapte op als controlerend accountant wegens een conflict over waarderingen in het jaarverslag van 2021. KPMG stelde dat het onvoldoende toegang kreeg tot essentiële documentatie. Daarna stapten verschillende bestuurders van het bedrijf op.

Voor shortsellers als Perring is het onderzoek naar Adler ongetwijfeld financieel succesvol gebleken. De koers van het bedrijf halveerde tussen 2021 en 2022, al krabbelde hij sindsdien ook weer wat op. Woensdag verloor het aandeel Adler weer zo’n 5 procent aan waarde.