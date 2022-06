Groot greenwashing-schandaal leidt tot politie-invallen bij Duitse vermogensbeheerder

Asoka Wöhrmann, bestuursvoorzitter van de in opspraak geraakte DWS Group. Beeld ANP / Laif Agentur fuer Photos & Reportagen GmbH

De toenemende populariteit van milieubewust en maatschappelijk verantwoord beleggen brengt ook het risico van greenwashing met zich mee: investeringen die als duurzaam in de markt worden gezet, maar die de groene beloftes bij nadere bestudering niet waarmaken. DWS Group, een dochteronderneming van Deutsche Bank en beheerder van bijna een biljoen euro, zou zich hier op grote schaal schuldig aan hebben gemaakt.

De zaak kwam vorig jaar aan het rollen toen het nieuwe hoofd duurzaamheid van DWS, Desiree Fixler, al na acht maanden de laan werd uitgestuurd. Ze stelde dat DWS sjoemelde met zogeheten ESG-criteria. Dit staat voor ecologisch, sociaal en governance (goed bestuur). Slechts een klein deel van de beleggingen die bij de vermogensbeheerder onder de ESG-noemer vielen, zouden daadwerkelijk aan de criteria zijn getoetst. Naar eigen zeggen probeerde Fixler dit aan te kaarten bij de raad van bestuur, maar vond ze geen gehoor.

Vorig jaar begon de Duitse financiële toezichthouder een onderzoek, dinsdag voerden vijftig agenten in het kader daarvan een inval uit in kantoren in Frankfurt. Volgens de Duitse aanklagers is er bewijs dat DWS de criteria voor duurzaamheid en eerlijkheid bij grote aantallen investeringen niet juist meewoog. Er loopt ook nog een apart onderzoek van de Amerikaanse toezichthouder SEC en de Amerikaanse justitie naar de zaak.

Zeehondje op de cover

De bestuursvoorzitter van DWS, Asoka Wöhrmann, kondigde woensdag zijn ontslag aan vanwege het schandaal. Hij noemde de beschuldigingen ‘ongefundeerd’ en stelde dat het bedrijf zich er lastig tegen kan verweren, volgens een interne memo die persbureau Reuters heeft ingezien.

DWS ontkent dat het zich schuldig heeft gemaakt aan misleiding, maar paste vorig jaar wel zijn ESG-criteria aan, nadat Fixler haar klachten had geuit. Als gevolg hiervan viel in 2021 nog maar 115 miljard euro aan beheerd vermogen onder de groene en eerlijke noemer, ten opzichte van 459 miljard een jaar eerder. Een afname van 75 procent.

‘De inval in Duitsland maakt duidelijk dat ESG-beleggen geen marketingtrucje is: je kunt niet een zeehondje op de cover van een fonds zetten om beleggers aan te trekken en het daar bij laten’, zegt Joost Schmets van beleggersvereniging VEB. ‘Het happy hour voor de financiële sector is als het om greenwashing gaat wel voorbij.’

Tegelijkertijd is niet altijd eenduidig wanneer een investering telt als duurzaam. Er zijn Europese richtlijnen, maar die laten veel ruimte voor interpretatie, aldus Schmets. Zo sluiten beleggingsfondsen en vermogenbeheerders in sommige gevallen complete sectoren uit van hun ESG-beleggingen, zoals de fossiele industrie. In andere gevallen gelden de bedrijven die relatief het duurzaamst zijn binnen hun sector als ESG-belegging, zegt Schmets. ‘Dan kun je de schoonste kolencentrale dus ook laten meetellen.’

Huiswerk voor duurzame belegger

Deze onduidelijkheid kwam ook naar voren in een recent onderzoek naar twaalf als duurzaam aangeprezen fondsen op de Nederlandse markt door de toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM). Duidelijke gevallen van greenwashing trof de financiële waakhond niet aan. Wel bleek het begrip duurzaamheid nogal uiteenlopend te worden opgevat.

Vooral bij algemene fondsen, die beleggen in een brede waaier aan sectoren en claimen dat gemiddeld genomen duurzaam te doen, was vaak niet helemaal duidelijk hoe de selectie van aandelen in zijn werk ging. Wie duurzaam wil beleggen moet volgens de toezichthouder dan ook ‘het nodige huiswerk’ doen.

De Nederlandse toezichthouder vindt dan ook dat er helderdere regels nodig zijn over duurzaam beleggen, onder meer over transparantie. Strengere regels vanuit de EU zijn ook al op komst. De lidstaten soebatten nog over een lijst criteria die moeten helpen bepalen of een investering groen is of niet. Met name de vraag of kernenergie en gas hier onder voorwaarden in horen, is een heikel punt.

‘Hoewel regelgeving omtrent greenwashing nog in ontwikkeling is, zullen we handhaven als er sprake is van flagrante overtredingen’, aldus een woordvoerder van AFM. ‘Dus als een fonds heel hard groen roept terwijl het overduidelijk grijs is, grijpen we in.’ Boetes voor greenwashing zijn volgens hem nog niet uitgedeeld in Nederland.