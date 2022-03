Grondstoffenbeurs LME hervat handel in nikkel, maar moet al snel weer stoppen

Na een paar minuten al werd de handel opnieuw stilgelegd. Door de verkoopdruk was de prijs meteen naar de onderste limiet gezakt. Beeld REUTERS

De London Metal Exchange ging woensdag nog maar eens met de billen bloot in de nikkelhandel. Wat een normalisering moest worden, lijkt daardoor steeds meer op een farce.

Vorige week dinsdag schortte LME voor het eerst in 145 jaar de handel in nikkel op, en annuleerde ze alle transacties die eerder op de dag waren aangegaan. Volgens LME was dat nodig omdat er geen sprake meer was van een ordentelijke markt. De prijs van nikkel was op korte tijd vier keer gestegen tot meer dan 100.000 dollar. Speculanten waren zo in het nauw gedreven dat ze tegen torenhoge prijzen moesten proberen hun posities af te wikkelen.

Daar kwam veel kritiek op, onder meer van Cliff Asness, de oprichter van AQR Capital Management. Hij beschuldigde LME van ‘het stelen van geld van marktdeelnemers die te goeder trouw handelen om het te kunnen geven aan Chinese nikkelproducenten en hun banken’.

Een week lang bleef de handel in nikkel onmogelijk bij LME, de belangrijkste handelsbeurs voor het metaal. Woensdagochtend om acht uur Londense tijd moest die handel weer op gang komen. LME had laten weten dat er maximale dagelijkse prijslimieten van 5 procent zouden zijn om grote schommelingen te voorkomen.

Na een paar minuten al werd de handel opnieuw stilgelegd. Door de verkoopdruk was de prijs meteen naar de onderste limiet gezakt. Toch bleken er ook onder die limiet transacties te zijn uitgevoerd, wat dus niet de bedoeling is. Het onderzoek van LME naar de ‘system error’ was blijkbaar vruchtbaar. Om 15.00 uur Nederlandse tijd is de handel weer hernomen.