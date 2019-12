Grondpersoneel Schiphol kampt met long- en hartproblemen ‘door ultrafijnstof op platform’

Een vliegtuig op Schiphol wordt geladen. Beeld Joost van den Broek / de Volkskrant

De FNV wil dat de luchthaven snel maatregelen neemt om de situatie te verbeteren.

Het personeel op de platforms zegt long- en hartproblemen te hebben. Niet alleen de bagageafhandelaars klagen, ook personeel van de tankdienst, leden van de Koninklijke Marechaussee en werknemers van cateringbedrijven die maaltijden en drank afleveren bij vliegtuigen hebben zich gemeld.

De vakbond schrijft die klachten toe aan ultrafijnstof, die bij de verbranding van kerosine door vliegtuigmotoren wordt uitgestoten. Woordvoerder Joost van Doesburg erkent dat niet is vastgesteld dat de klachten van de werknemers louter zijn toe te schrijven aan de ultrafijnstof, maar hij verwijst naar een onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Dat constateerde in juni dat op dagen waarop de wind uit de richting van Schiphol komt, schoolkinderen rondom de luchthaven meer ademhalingsklachten hebben en astmatische kinderen meer medicijnen gebruiken. Schoolkinderen hoesten meer en krijgen soms last van een piepende ademhaling. Het RIVM noemt de effecten van korte duur, maar sluit niet uit dat langdurige blootstelling – ook bij gezonde mensen – gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Dat moet een vervolgonderzoek uitwijzen, dat in 2021 zal zijn afgerond.

Kopenhagen

De FNV wil dat onderzoek niet afwachten. Schiphol kan volgens Van Doesburg allang maatregelen nemen om het personeel dat op de platforms werkt te ontzien. ‘Terwijl ze bij andere vliegtuigen werken, komen werknemers vaak in de luchtstroom te staan van de motoren van vertrekkende vliegtuigen. De bedrijven die bagage afhandelen, zeggen dat hun medewerkers uit die jetblast mogen stappen, maar in de praktijk komt daar niks van terecht. Dan moeten ze 35 keer per dag twintig minuten het werk neerleggen.’

Schiphol zou het voorbeeld kunnen volgen van Kopenhagen Airport, waar sinds 2007 metingen worden verricht en sinds 2010 maatregelen zijn genomen om de gezondheidsrisico’s voor het personeel te beperken. Piloten moeten daar hun motoren onmiddellijk uitzetten als hun toestel geparkeerd staat. Ook wordt de bemanning opgeroepen om met maar één motor te taxiën.

Verder wordt in Kopenhagen het gebruik teruggedrongen van kleine straalmotoren in vliegtuigen, die stroom produceren voor het toestel als dat geparkeerd staat. De toestellen moeten meer gebruikmaken van stroomgeneratoren op de luchthaven, die nu nog vaak op – net zo vervuilende – diesel lopen, maar worden vervangen door schonere alternatieven.

Ook de dollies, vliegtuigslepers die toestellen van hun gate wegduwen of -slepen, worden vervangen door schonere uitvoeringen. Verder krijgt het Kopenhagens grondpersoneel maskers uitgereikt, die de ingeademde lucht filteren.

In Nederland komt meer aandacht voor de problematiek met verontreinigde lucht op vliegvelden. De SP in de Tweede Kamer heeft in een motie de regering gevraagd om ook meetapparatuur voor ultrafijnstof op Schiphol te installeren.