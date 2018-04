Groene banken zien weer piek in klantenaantal, maar wat moeten ze doen met al dat spaargeld?

Groen omrand loket

ASN wil eind dit jaar een eigen, duurzame hypotheek introduceren Directievoorzitter Arie Koornneef

Om meer geld uit te kunnen lenen, stappen Triodos-medewerkers in hun zoektocht naar 'verantwoorde' investeringen actief op organisaties af. Als voorbeeld noemt Patty Zuidhoek, directeur zakelijke relaties, de zorginstelling Siza. 'We hoorden dat zij Het Dorp in Arnhem - inderdaad, dat project van Mies Bouwman - wilden vernieuwen. We hebben toen direct de directeur gebeld. Die kende ons als kleine bank niet, maar het klikte. Het leuke is dat wij ze vervolgens ook kunnen koppelen aan andere klanten van ons. Hierdoor wordt Het Dorp na de verbouwing waarschijnlijk energieleverend, in plaats van energieneutraal.' Die arbeidsintensieve aanpak kost wel geld. Voor elke euro die Triodos verdient, moet het 79 cent uitgeven. Ter vergelijking: bij ING is dat 55,5 cent.



ASN heeft een andere manier van werken. Zij steekt een kwart van de 11 miljard euro spaargeld van haar klanten in staatsobligaties. Nog eens de helft wordt gebruikt om hypotheken mee te financieren van de collega's van SNS, Regiobank en BLG Wonen. Op die constructie was in het verleden kritiek. ASN zou slechts dienen als een groen omrand loket om geld op te halen voor het commerciële moederbedrijf. 'Daarover hebben we toen veel vragen gekregen van klanten', geeft directievoorzitter Arie Koornneef toe. 'Gelukkig wil inmiddels de hele Volksbank een klimaatneutrale bank worden. Daar hoort ook bij dat ze samen met hypotheekklanten bekijkt hoe die hun woning kunnen verduurzamen.' ASN gaat zelfs nog een stap verder: het wil in 2030 'klimaatpositief' zijn. Dan moeten haar leningen onder de streep meer uitstoot wegnemen dan veroorzaken.