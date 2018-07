Groeiend verzet grote beleggers tegen topinkomens bedrijven

Foto ANP

Dat meldt Eumedion, de belangenbehartiger van de grote beleggers, in een evaluatie van de gang van zaken op aandeelhoudersvergaderingen van het afgelopen voorjaar. Van Lanschot Kempen wilde topman Karl Guha er ruim 20 procent bij geven, waardoor zijn inkomen groeit tot ruim 1,5 miljoen euro, omdat hij te weinig zou verdienen. De relatief kleine Bossche bank voor welgestelden vergeleek de beloning daarvoor met wat de topmannen verdienen bij grote multinationals als DSM en ASML en het vele malen grotere ING.

Vanwege die omstreden vergelijking stemde meer dan de helft (56,8 procent) van de beleggers tegen het beloningsvoorstel. Alleen omdat het administratiekantoor van Van Lanschot Kempen – een aan de bank gelieerde stichting, met veel stemrecht – wel voor stemde, ging de loonsverhoging toch door.

Hetzelfde gebeurde bij Unilever. De Nederlands/Britse multinational wilde de beloning van topman Paul Polman optrekken van 11,3 miljoen naar maximaal 13,7 miljoen euro. Dat vonden veel beleggers te gortig; 43 procent stemde tegen. Dat is ongebruikelijk veel, want meestal worden voorstellen op aandeelhoudersvergaderingen met 95 procent of meer aangenomen. Ook het administratiekantoor van Unilever stemde ondanks de kritiek in met de sterk verhoogde beloning voor Polman.

Eumedion wil nu dat dit soort kantoren niet meer mee mogen stemmen over de beloning voor de top. Administratiekantoren zijn beschermingsconstructies tegen vijandige overnames. Die mogen hun grote stemrecht niet ook gebruiken om de top veel meer te laten verdienen, vinden de grote beleggers. Bij onder meer ABN Amro is dat al geregeld, maar bij Unilever en Van Lanschot Kempen niet. Eumedion wil ook dat 75 tot 80 procent van de aandeelhouders in moet stemmen met een hogere beloning voor de top. Dat moet het draagvlak vergroten. Nu volstaat een meerderheid van 50 procent plus één.