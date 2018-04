Grenspensionado betaalt twee keer belasting door verschillende belastingregimes in de EU

'Lappendeken'

Het probleem met België is slechts een van de voorbeelden van internationaal belastingbeleid waarvan gepensioneerden de dupe worden. Vorig jaar publiceerde de Vereniging voor Belastingwetenschap een lijvig rapport over de 'grenswerkerproblematiek'. De wetenschappers onderzochten drie jaar alle hobbels op het pad van de grensarbeider en schetste mogelijke oplossingen. Een heel hoofdstuk gaat over 'inactieve grensarbeiders' zoals gepensioneerden. 'Europa is een lappendeken van belastingverdragen, waardoor er een gebrek aan samenhang is', zegt Ger Essers, een van de auteurs van het rapport. Het gevolg is dat een van de grondrechten van de Europese Unie - gelijke behandeling van EU-burgers - niet voor gepensioneerden geldt. 'In een straat kan het zo zijn dat twee gepensioneerden hetzelfde bruto pensioen krijgen, maar dat hun netto pensioen een paar honderd euro verschilt omdat ze vroeger in andere EU-landen hebben gewerkt.'



Uit het rapport blijkt dat ook Nederlandse pensionado's in Spanje kampen met dubbele heffingen. In het belastingverdrag tussen beide landen is afgesproken dat de ruim 12 duizend Nederlandse ouderen in Nederland sociale premies betalen en in Spanje belasting. Ook zorgpremie betalen de ouderen dus in Nederland. Maar omdat de gezondheidszorg in Spanje wordt bekostigd uit belastingen, betalen de Nederlandse gepensioneerden de zorgkosten nogmaals via de Spaanse fiscus. 'Op hun belastingaangifte lezen de gepensioneerden dat 14 procent van de Spaanse belasting naar zorg gaat, terwijl ze weten dat ze daarvoor ook premies betalen in Nederland. Dat steekt', zegt Essers.