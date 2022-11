Greenpeace in de raad van Shell? Economen: ‘Bedrijven moeten maatschappelijk belang beter verankeren’

De hoogovens van Tata Steel gezien vanaf IJmuiden. Beeld Koen van Weel / ANP

‘Decennialang was de belangrijkste economische theorie over het bestuur van ondernemingen die van Milton Friedman’, zegt Rutger Claassen, als politiek filosoof aan de Universiteit Utrecht gespecialiseerd in ethiek in de economie. ‘Volgens deze voorvechter van het vrijemarktkapitalisme en een beperkte overheid hadden bedrijven maar één maatschappelijke verantwoordelijkheid, en dat was winst maken.’

Die opvatting is hopeloos achterhaald, zegt Dirk Schoenmaker, hoogleraar financiering aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. ‘De samenleving vraagt om een ander soort ondernemingen. Bedrijven moeten meehelpen maatschappelijke uitdagingen op te lossen, zoals klimaatverandering bestrijden en diversiteit bevorderen. Daarom moeten ook andere partijen dan alleen de aandeelhouders een rol krijgen in het bestuur van bedrijven. Dan kom je uit bij de machtsvraag: welke zeggenschap hebben deze zogeheten stakeholders – zoals werknemers, omwonenden, en verdedigers van het milieu? Wie stuurt de onderneming aan?’

Perverse effecten

Samen met Claassen stelde Schoenmaker de jaarlijkse adviezenbundel van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde samen. Een publicatie waarmee de beroepsvereniging van Nederlandse economen een brug probeert te slaan tussen theorie, beleid en praktijk. Deze keer over de vraag hoe bedrijven het maatschappelijk belang beter kunnen dienen.

Wat is er eigenlijk zo verkeerd aan Friedmans idee dat bedrijven het aandeelhoudersbelang nastreven en overheden het maatschappelijk belang? ‘Als aandeelhouders als enige in het zadel zitten, bereik je niet noodzakelijk een optimaal resultaat voor de samenleving’, legt Claassen uit. ‘Het kan juist leiden tot perverse effecten, omdat de maximalisatie van de aandeelhoudersbelangen de rest van de samenleving schaadt. Zeker in een geglobaliseerde wereld, waarin overheden die negatieve effecten niet effectief kunnen reguleren.’

Schoenmaker geeft het voorbeeld van chemiebedrijf DuPont, dat in het Amerikaanse Parkersburg jarenlang giftige stoffen loosde. ‘Als het risico dat dergelijke vervuiling wordt ontdekt voldoende laag is, is er in die Friedmaniaanse wereld geen intrinsieke motivatie voor bestuurders om te doen wat vanuit maatschappelijk oogpunt wenselijk is.’

Bedrijven zijn te belangrijk om alleen aan de bedrijven over te laten, vinden ze. ‘Je hoopt natuurlijk dat aandeelhouders het algemeen belang kunnen vooropstellen, maar je kunt er niet op rekenen’, zegt Schoenmaker. ‘Je hoopt het natuurlijk, maar je kunt er niet op rekenen. Het is beter om de inspraak van het maatschappelijk belang te verankeren in de onderneming zelf.’

Waarmaken van praatjes

Doordat dit in veel bedrijven ontbreekt ontstaan er maatschappelijk onwenselijke situaties, illustreert hij met een voorbeeld. ‘Overheden hebben veel geld gestopt in de ontwikkeling van coronavaccins. Dan mag je toch verwachten dat farmaceutische bedrijven, nadat ze een redelijke winst hebben gemaakt, het patent op hun vaccin vrijgeven? Of dat ze die medicijnen tegen kostprijs gaan verkopen in Afrika? Maar dat hebben ze niet gedaan.’

Ondanks alle praatjes rond maatschappelijk verantwoord ondernemen, maken maar weinig bedrijven die belofte waar, vult Claassen aan. Ook hij geeft een voorbeeld. ‘Waar begint de verandering van sociale normen, zoals de overgang naar minder milieubelastend voedsel? Bedrijven zoals Albert Heijn zeggen graag dat ze de consument volgen, maar dat is te gemakkelijk. Supermarkten kunnen zelf de normen proberen veranderen, bijvoorbeeld met reclame voor vegetarische producten in plaats van voor kiloknallers.’

Wie zou allemaal zijn zegje moeten kunnen in de ‘maatschappelijke raad’ van een onderneming? Zit Greenpeace straks in de raad van commissarissen van DuPont? Besluit Extinction Rebellion dan mee over het beloningsbeleid van Albert Heijn?

‘Net zoals we eeuwenlang geëxperimenteerd hebben met verschillende vormen van democratie, gaan we nu hopelijk experimenteren met verschillende mogelijkheden om bedrijven te besturen’, reageert Claassen. ‘Dat is misschien een teleurstellend antwoord, maar we weten gewoon nog niet wat de beste oplossing is. Nu zijn bedrijven aan zet. Zij moeten stakeholders een serieuze stem geven. In het begin is die misschien nog enkel adviserend. Als er eenmaal best practices ontstaan, kunnen we die opschalen naar alle ondernemingen.’

Raad van stakeholders

Welk voordeel levert dit experimenterende bedrijven op? ‘De roergangers nu kunnen weleens de winnaars van morgen zijn’, merkt Schoenmaker op. ‘Als een bedrijf daardoor meer aandacht gaat besteden aan zijn bijdrage aan de klimaatverandering bijvoorbeeld, kan het er later van profiteren als de CO 2 -belasting plots stijgt. Terwijl concurrenten nog op zoek moeten naar een ander businessmodel, heeft dat bedrijf dat al.’

Overheden kunnen de transitie naar meer maatschappelijk geëngageerde bedrijven op verschillende manieren aanmoedigen. ‘Zo zouden bedrijven enkel subsidie mogen krijgen als ze een raad van stakeholders hebben’, illustreert Claassen. ‘Ook ondernemingen die willen meedingen naar openbare aanbestedingen zouden zo’n adviesraad moeten hebben.’

Uiteindelijk moet de maatschappelijke onderneming de norm worden, meent Schoenmaker. Daarbij is het liefst sprake van maatwerk. ‘In veel bedrijven zullen omwonenden bijvoorbeeld geen inspraak krijgen. Maar in de staalsector, met bedrijven als Tata Steel, is het logisch van wel. Juist daarom is het zo goed als bedrijven dit zelf uitwerken, in plaats van te wachten tot de regelgever hen iets uniform oplegt.’