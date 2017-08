Greenpeace aangeklaagd om 'valse claims' over pijpleiding

De aanleg van de Dakota Access Pipeline onder Lake Oahe in North Dakota werd eind vorig jaar door toenmalig Amerikaans president Obama stilgelegd na maanden van protest door Sioux-indianen en milieuorganisaties. De Sioux claimden dat hun heilige grond en schoon drinkwater gevaar liepen. De pijpleiding is onderdeel van een groot infrastructureel project van meer dan 3,8 miljard dollar (3,2 miljard euro).



Vier dagen na zijn verkiezingsoverwinning gaf president Trump opdracht het project nieuw leven in te blazen. Het energiebedrijf gebruikt nu de wind in de rug om af te rekenen met de demonstranten. De extra kosten van de constructie komen volgens Energy Transfer Partners uit op ten minste 300 miljoen dollar, maar de totale geleden schade zou in de miljarden lopen. Greenpeace-advocaat Tom Wetterer zei in een reactie dat de aanklacht past in een 'patroon van intimatie door bedrijfspestkoppen, met Trumps advocaat als wegbereider'. De advocaat van Energy Transfer staat bekend om zijn werk voor Trump.