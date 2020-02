Gratis handbagage? Ook bij Transavia is die regel niet langer meer heilig

Reizigers staan maandag bij de balie van luchtvaartmaatschappij Transavia in de vertrekhal van Rotterdam The Hague Airport. Beeld ANP

De laatste jaren hebben meer luchtvaartmaatschappijen besloten om de regel ‘handbagage gratis’ te schrappen. Passagiers nemen toch vaak meer mee dan is toegestaan en niet elke luchtvaartmaatschappij controleert even grondig wat een klant allemaal als handbagage met zich meetorst.

De zoektocht naar vrije plekken boven de stoelen leidt er vaak toe dat het instappen trager verloopt. Overtollige handbagage moet dan alsnog in het ruim worden geplaatst. Budgetmaatschappijen als Ryanair, EasyJet en dus ook Transavia (de prijsvechter van Air France-KLM) willen zo snel mogelijk na aankomst weer willen vertrekken. Vlot boarden behoort tot hun bedrijfsmodel.

Bij Ryanair is de klant aan koffertaks soms meer kwijt dan de prijs voor de goedkoopste vliegtickets vanaf Londen. De drie grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen verdienden vorig jaar naar schatting 1,5 miljard dollar (1,37 miljard euro) aan bagagetoeslagen.

Ook Transavia signaleert dat het aan boord steeds meer knokken is om de ruimte in de bagagevakken. ‘Dit leidt soms tot vertragingen bij vertrek en zorgt ook voor irritatie, omdat het voor een aantal mensen belangrijk is de handbagage bij zich te houden’, zegt Marije Teerling, verantwoordelijk voor de klantrelaties met passagiers bij Transavia.

Afhandeling bagage in Maastricht. Beeld ANP XTRA

Reizigers die hun rolkoffer of grote rugzak toch bij de hand willen houden, krijgen nu de optie om voor die zekerheid te betalen. Ze mogen bij de gate ook als eerste instappen, zodat ze zeker zijn van ruimte in de bagagevakken. Voor de betaaloptie is gekozen na onderzoek onder klanten, aldus Teerling. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van de bestemming, het moment van boeken en de periode waarin de klant reist.

Op de vraag of het bedrijf niet bang is voor discussies in de cabine met passagiers die hun handbagage alsnog moeten afstaan, zegt een woordvoerder dat Transavia de nieuwe regel duidelijk zal communiceren, al bij het boeken van de vlucht. Om het leed te verzachten worden de regels voor handbagage ook weer iets opgerekt.

Vanaf april mogen alle passagiers een accessoire meenemen, zoals een kleine handtas of laptoptas (met maximale afmetingen van 40x30x20 centimeter). Onder het zwaardere geschut vallen rolkoffers, waarvoor een limiet geldt van 55x35x25 centimeter. De handbagage mag maximaal 10 kilo wegen. De accessoire mag altijd mee aan boord.