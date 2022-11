Graandeal heeft maar gedeeltelijk effect, export Oekraïne bijna een derde lager

Schepen met graan uit Oekraïne, wachtend voor de kust van Turkije. Beeld Getty

De afname van de graanexport is ondanks het graanakkoord dat in juli tussen Rusland en Oekraïne werd gesloten. Het Oekraïense ministerie van Landbouw liet maandag weten dat er sinds 1 juli, het begin van het landbouwjaar, 14,3 miljoen ton graan is geëxporteerd, tegen 20,6 miljoen ton vorig jaar. Iets meer dan de helft daarvan is maïs, dat sinds het voorjaar in silo’s lag te wachten op vervoer. De rest bestond uit tarwe en gerst.

Tot eind juli, toen onder auspiciën van de Verenigde Naties en met bemiddeling van Turkije en akkoord werd gesloten, werd het Oekraïense graan met enorme vertragingen en grote moeite over land naar kleine havens aan de Donau gebracht. Daar vond het via Roemenië alsnog zijn weg naar afnemers in met name Azië en Europa. Na het Black Sea Grain Initiative hadden reders genoeg veiligheidsgaranties om hun schepen weer naar drie havens in en om Odesa te laten varen, en zo veel meer graan uit het land te halen.

Sindsdien zijn er ruim vierhonderd schepen uit Oekraïne vertrokken, met niet allen graan maar ook zonnebloem- en koolzaadolie, sojabonen en zonnebloemschroot. Dat laatste was bijvoorbeeld ook de lading van het eerste schip dat Nederland aandeed: de korrels werden hier verwerkt tot kippenvoer.

Hooguit 50 miljoen ton graan

Maar toch is dit dus veel minder dan Oekraïne normaal exporteert. De verwachting is dat dit jaar hooguit 50 miljoen ton graan kan worden verkocht, terwijl dat vorig jaar nog 86 miljoen ton was.

Het eerste probleem is dat de inspectie van de schepen niet heel erg wil vlotten. Die inspectie is een eis van Rusland: Vladimir Poetin wil niet dat er met de graanschepen wapens naar Oekraïne worden gesmokkeld. Volgens het Joint Coordination Centre (JCC), dat de Verenigde Naties daartoe in Istanboel hebben opgetuigd, liggen er nu 120 (inkomende) schepen voor de Bosporus te wachten op de inspecteurs.

In een verklaring zegt een woordvoerder van het JCC ‘bezorgd’ te zijn dat de vertragingen tot ‘verstoringen in de aanvoerketen’ zullen leiden. Daarom is het aantal inspectieteams verhoogd van drie naar vijf. Ook hopen ze de procedures te verbeteren, waaronder het vergemakkelijken van het papierwerk, om de rij te kunnen wegwerken.

Een tweede probleem is de oorlog zelf. Veel mannen die het graan normaal gesproken van het land hadden moeten halen, waren in de oogstmaanden aan het vechten. Bovendien is een deel van de landbouwgrond nu bezet door Rusland.

Dat de Russen het graan gewoon stelen, werd vorige week (opniew) aangetoond in een bijzonder gedetailleerde reconstructie door The Financial Times. Aan de hand van vrachtpapieren, facturen, bonnetjes en certificaten van oorsprong liet de krant zien hoe een lading Oekraïens tarwe uit de regio Zaporizja via de haven van het Oekraïense Berdjansk zijn weg naar Turkije vindt. Daarbij worden vrachtpapieren vervalst, om te doen alsof het graan in de (Russische) haven Port Kavkaz is geladen. Zo wordt de oorsprong witgewassen, voor afnemers die problemen hebben met Russen die Oekraïens graan verkopen.

Plundering door Russen

De Russen hebben daartoe een nieuw door het Kremlin aangestuurde organisatie opgezet, de Staats Graan Operator. De FT wist zelfs de naam van de directeur van dit nieuwe staatsbedrijf te achterhalen: Nikita Boesel, tot dit voorjaar eigenaar van twee boetiekhotels en een koffieketen voor hipsters in centraal Rusland. Sinds deze zomer is hij verantwoordelijk voor de plundering van Oekraiense akkers. Via lokale media werden boeren deze zomer opgeroepen om ‘mee te werken’ en hun graan naar bepaalde afleverpunten te brengen. Hoeveel ze kregen, was onduidelijk. Wel blijkt uit documenten in handen van de FT dat de winst naar het staatsbedrijf zou gaan.

Eerder beschreven we in deze krant al hoe de in Rotterdam gevestigde handelaar Viterra Russisch graan exporteert, en daarbij niet kan garanderen dat dat niet (indirect) uit Oekraïne afkomstig is.

Een derde probleem is de onvoorspelbaarheid van Poetin, die vorige maand de veilige corridor van het graanakkoord ter discussie stelde, waardoor er een paar dagen geen schepen naar Odesa voeren. Inmiddels lijkt het akkoord weer ‘normaal’ van kracht.

Of de honger in de wereld sterk wordt verminderd door het graanakkoord is overigens nog steeds de vraag. Van de vierhonderd schepen die sinds juli uit Oekraïne zijn vertrokken had meer dan de helft een rijk land als eindbestemming, blijkt uit cijfers van het JCC. Slechts tien ladingen graan gingen naar arme landen in Afrika.