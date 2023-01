Goudhaantje Porsche moet puinruimen bij Volkswagen, oprichter Fastned plukt eerste vruchten

Oliver Blume in 2018. Beeld AFP

Verliezer: Oliver Blume, Porsches goudhaantje moet nogal wat rommel opruimen bij Volkswagen

Oliver Blume is het goudhaantje binnen het Volkswagenconcern. Als baas van Porsche wist hij het onmogelijke te doen: hij liet het beroemde sportwagenmerk, dat het vooral moet hebben van het karakteristieke geluid van de zescilinderboxermotor, een stille elektrische auto bouwen die wereldwijd lof oogstte. Ook bereidde hij bij Porsche de grootste Europese beursgang in twee decennia voor.

Geen wonder dat de bescheiden Blume op de brug werd gezet van moederconcern Volkswagen, toen de vorige ceo Herbert Diess gestruikeld was. Het machtige VW had onder Diess’ leiding te veel hooi op de vork genomen, met name op softwaregebied. Verder werd het bedrijf geplaagd door problemen met chipleveranties en was er geopolitiek gedoe met China, VW’s favoriete afzetland.

Blume trof dus een uitdaging aan toen hij het roer in handen kreeg. Die uitdaging werd deze week zichtbaar in dramatisch lage verkoopcijfers. Komt door het chiptekort, aldus de leiding, maar dat is niet het hele verhaal. Kijk naar Nederland, waar Volkswagen na 17 jaar van de troon is gestoten door Kia.

Porsche groeide wel (al kwakkelt juist de elektrische Taycan). Misschien dat Blume met enige weemoed naar zijn oude merk heeft gekeken. Hij zal zich getroost hebben met de gedachte dat de recente cijfers vooral een erfenis zijn van zijn voorganger. Volgend jaar komt de echte afrekening.

Bart Lubbers van Fastned, uitbater van snellaadstations voor elektrische auto's. Beeld ANP

Winnaar: Bart Lubbers, die deed waar Big Oil zijn neus voor ophaalde en daar nu vruchten van plukt

Wil de elektrische auto een succes worden, dan moet je hem onderweg snel kunnen opladen, het liefst in dezelfde tijd die het kost om te tanken en af te rekenen. Dus moeten er snellaadstations langs de snelwegen komen, bedacht Bart Lubbers in 2012. Samen met Michiel Langezaal richtte hij Fastned op, dat licenties kocht om langs Nederlandse snelwegen snellaadstations te bouwen, een idee waarvoor oliemaatschappijen hun neus ophaalden.

Lubbers leende geld uit alle hoeken en gaten en bouwde stug door. Inmiddels telt Fastned 244 stations in zes landen, een kwart van het uiteindelijke doel. Droom verwezenlijkt, of althans een heel eind. Wel jammer dat het bedrijf nog nooit een cent winst heeft gemaakt. Dat komt doordat er zo enorm wordt geïnvesteerd, zeggen de oprichters.

Zelf achtten ze de tijd rijp om wat vruchten te plukken van hun inspanningen. Dus verkopen Lubbers en Langezaal een deel van hun aandelen. Dat levert Lubbers 17,5 miljoen euro op, berekende RTL Nieuws. Daar kan hij 21 miljoen kilowattuur van tanken bij zijn eigen stations, en honderd miljoen kilometer op rijden. Zelf zegt Lubbers het geld deels te gebruiken om oude familieleningen nu eindelijk eens af te lossen en achterstallige belasting te betalen.

Hiermee is Lubbers winnaar van de week. Beleggers waren er minder over te spreken: na bekendmaking daalde het aandeel bijna 7 procent.