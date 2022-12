Gorillas overgenomen door concurrent Getir in afvalrace onder flitsbezorgers

Of de fietsers van Gorillas uit het straatbeeld verdwijnen is na de overname door Getir nog niet zeker. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De overname is illustratief voor de zware periode waarin de nog jonge flitsbezorgbranche zich bevindt. De bedrijven beloven boodschappen, die per app te bestellen zijn, vaak binnen enkele minuten af te leveren. Door de pandemie en de bijbehorende lockdowns maakten ze een ongekende groei mee, maar dat is voorbij nu er geen coronamaatregelen meer gelden en investeerders terughoudend zijn door de economische moeilijkheden.

Flitsbezorgers zijn vooralsnog verlieslatend, mede doordat ze veel geld steken in het uitbreiden naar nieuwe gebieden. Het is zaak een zo groot mogelijk aandeel van de nieuwe markt te veroveren, om te voorkomen dat je op achterstand raakt op de concurrentie.

Er is dan ook sprake van een afvalrace: enkele kleinere partijen die in Europa actief waren, zoals het Britse Weezy en het Franse Frichti, zijn inmiddels over de kop gegaan of verkocht. Het Britse Zapp trok zich terug uit Nederland.

Ook Albert Heijn

Als ook Gorillas verdwijnt, zijn hier alleen Getir en het Duitse Flink nog over. Het is nog niet zeker of de merknaam ook daadwerkelijk wordt geschrapt. Hiernaast zijn enkele winkels in navolging van deze nieuwe bedrijven op kleine schaal in de flitsbezorging gestapt. Zo biedt Albert Heijn in samenwerking met de maaltijdbezorgers van Thuisbezorgd snelle bezorging aan in het centrum van Amsterdam.

In Nederland speelt mee dat gemeentes de flitsbezorgers tegenwerken. In reactie op klachten van buurtbewoners, die overlast ervaren, sloten meerdere steden al darkstores en willen ze de magazijnen weren uit de binnenstad. Dit terwijl een fijnmazig netwerk van dergelijke magazijnen een voorwaarde is om razendsnel te kunnen bezorgen.

Het in Berlijn opgerichte Gorillas, dat zo’n 10 duizend werknemers telt, ontsloeg eerder dit jaar al duizenden medewerkers omdat het niet genoeg investeringen meer wist binnen te slepen. Het bedrijf trok zich verder terug uit België en Italië, omdat de zaken er niet goed liepen.

Meer ontslagen

Naar verwachting volgen er na de overname meer ontslagen, omdat de twee partijen de nodige overlap hebben. Zo kan een deel van de magazijnen waar vandaan de bezorging plaatsvindt waarschijnlijk worden gesloten, omdat ze dicht bij elkaar liggen.

Dat het tij voor de flitsbezorgers niet meezit, blijkt ook uit het overnamebedrag dat Getir zou hebben neergeteld. Dat is niet officieel bekendgemaakt, maar komt volgens zakenkrant Financial Times uit op 1,2 miljard dollar. Dit terwijl de waarde van Gorillas bij een investeringsronde vorig jaar nog op 3 miljard dollar werd geschat.

Volgens de Britse krant heeft Getir ook zijn eigen waardering omlaag geschroefd. De waarde van het bedrijf werd vorig jaar nog op bijna 12 miljard dollar geschat, maar nu waardeert het zichzelf op nog zo’n 10 miljard dollar. Dat is inclusief de overgenomen onderdelen van Gorillas.