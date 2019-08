Google geeft andere zoekmachines ruimte op Android, maar ze moeten er wel flink voor dokken

Gebruikers die een nieuwe Android-telefoon of -tablet in gebruik nemen krijgen vanaf volgend jaar een keuzescherm met zoekmachines. Beeld Getty Images

Bezitters van een Android-smartphone kunnen met ingang van volgend jaar kiezen met welke zoekmachine ze de dichtstbijzijnde bakker kunnen opsporen, of de naam van die acteur in die Poolse praatfilm. Ze zitten niet langer automatisch vast aan de zoek­resultaten van Google, het bedrijf dat Android ontwikkelt, de softwaremotor voor 80 tot 90 procent van de mobiele telefoons. De Europese Commissie oordeelde vorig jaar dat er sprake was van een ongeoorloofde machtspositie. Brussel legde Google een boete op van 4,34 miljard euro en beval de Amerikanen hun grip op Android te verlichten.

Google is in beroep gegaan tegen deze maatregelen, maar past intussen zijn software wel aan. Vanaf volgend jaar worden gebruikers die een nieuwe Android-telefoon of -tablet in gebruik nemen vergast op een startscherm, dat hen vraagt om uit vier opties een standaardzoekmachine te selecteren.

De hoogste bieder

Dat klinkt als een gunstige ontwikkeling voor concurrenten als Bing (van Microsoft), Yahoo of Qwant, een Franse zoekmachine. Maar voor een prominente plek in het keuzemenu moeten die alternatieven wel dokken. Google liet vrijdag weten een veiling te organiseren, met gesloten enveloppen, per land. De bieding moet boven een benedengrens liggen die het Amerikaanse bedrijf stelt. ‘Ernstig misbruik van Googles dominante positie’, oordeelde de topman van Qwant tegenover persbureau Bloomberg.