Google dreigt met ontslag voor vaccinweigeraars

Het hoofdkantoor van Google in Mountain View, Californië. Beeld EPA

In een door de Google-directie verspreid memo kreeg personeel tot 3 december de tijd om te melden of ze gevaccineerd waren, of om vrijstelling te vragen op medische of religieuze gronden.

Wie na die datum nog geen prik had gehaald, of geen uitsluitsel had gegeven over zijn of haar vaccinatiestatus, is in overtreding van het vaccinatiebeleid van het bedrijf. Hetzelfde geldt voor personeel waarvan het verzoek om vrijstelling niet is gehonoreerd. Zij riskeren vanaf 18 januari dertig dagen lang ‘betaald administratief verlof’ te krijgen.

18 januari is de sluitingsdatum die de regering-Biden heeft gesteld aan Amerikaanse bedrijven met 100 werknemers: voor 18 januari moet hun personeel volledig zijn gevaccineerd, of regelmatig op Covid-19 worden getest. Ondanks dat deze deadline op last van de federale rechter vooralsnog niet van kracht is, wil Google zich er alvast aan houden. Na de dertig dagen betaald verlof hangt vaccinweigeraars bij Google zes maanden ‘onbetaald persoonlijk verlof’ boven het hoofd, en vervolgens ontslag.