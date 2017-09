Google doet concessie om Europese miljardenboete te ontlopen

Google Shopping

Google Shopping verzamelt de prijzen van verschillende webwinkels waardoor internetters in één oogopslag kunnen zien waar ze het best (of in ieder geval het goedkoopst) hun schoenen, waterkoker of dakkoffer kunnen kopen. Google doet dit bovenaan de resultaten in een blok met zogenoemde gesponsorde zoekresultaten. De webwinkels betalen 'in sommige gevallen' Google om hierin te mogen staan.



Google gaat hoe dan ook tegen de boete in beroep. De uitspraak van de commissie riep in juni tegenstrijdige reacties op. Consumentenorganisaties waren er blij mee en stelden dat niet de consument maar Google zelf bij Google Shopping voorop staat. Kritiek was er echter ook: de beslissing zou slecht zijn voor innovatie. 'Europa heeft feitelijk geconcludeerd dat sommige bedrijven te groot zijn geworden om nog te mogen innoveren', zo zei bijvoorbeeld The Information Technology and Innovation Foundation (ITIF).