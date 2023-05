Goldman Sachs schikt onderbetaling vrouwen voor 215 miljoen dollar

Het bureau van zakenbank Goldman Sachs op de beurs van New York. Beeld EPA

De in New York gevestigde bank sloot de deal met de advocaten van de ongeveer 2.800 vrouwelijke medewerkers die de zaak tegen Goldman Sachs hadden aangespannen. Volgens een gezamenlijke verklaring van de bank en de advocaten van de vrouwen zal Goldman Sachs gedurende drie jaar een onafhankelijke deskundige inschakelen. Die zal de beoordelingsprocessen van medewerkers en de promotiekansen bij de bank analyseren.

Persbureau Bloomberg meldde vorige week al dat de twee partijen hard werkten aan een schikking om een proces, dat voor volgende maand stond gepland, te voorkomen. De zaak werd ook nauwlettend in de gaten gehouden in de bankensector, waar vrouwen al langer klaagden over oneerlijke en ongelijke behandeling op de werkvloer.

Discriminatieklacht

De Goldman-zaak werd voor het eerst aangespannen door Cristina Chen-Oster, die in 1997 aan het werk ging bij de bank als obligatiehandelaar. Ze diende in juli 2005 een discriminatieklacht in bij de Amerikaanse Equal Employment Opportunity Commission, een federaal agentschap dat optreedt tegen discriminatie op de werkvloer. In 2020 klaagde ze vervolgens de bank aan.

Goldman Sachs verzette zich, in sommige gevallen met succes, tegen andere rechtszaken die door vrouwen waren aangespannen. Ook gebruikte de bank geheimhoudings-overeenkomsten om claims van slecht gedrag tegen vrouwen en oneerlijke behandeling uit de schijnwerpers te houden. Goldman Sachs en andere grote Wall Street-banken beloven al jaren om hun werknemersbestand en het management diverser te maken, maar in de praktijk komt daar nog weinig van terecht.