Gokreclames werken verslaving in de hand, waarschuwen experts: ‘De wet beschermt jongeren niet’

Wesley Sneijder als Koning Toto. Beeld Toto

Net voor het slapengaan laat een man op zijn tablet nog snel het roulettewiel draaien. Naast hem ligt zijn vrouw vredig te slapen. Wanneer het digitale balletje op het winnende nummer 16 blijft liggen, spuit de confetti uit het tabletscherm. Waagt hier iemand voor zijn lol een gokje? Of probeert een gokverslaafde zijn problemen voor zijn naasten verborgen te houden?

Tijdens een werkvergadering speelt een vrouw op haar telefoon een potje poker. Precies op het moment dat haar nieuwe, vrouwelijke baas wordt voorgesteld, verschijnt op haar scherm een ongunstige kaart. ‘Nee, geen vrouw’, roept ze uit. Een kwinkslag? Of iemand die de controle over haar gokgedrag is verloren?

De scènes komen uit televisiecommercials van Batavia Casino en Holland Casino, twee van de twaalf onlinecasino’s die in Nederland op internet kansspelen mogen aanbieden en voor hun diensten mogen adverteren. Na de opening van de onlinegokmarkt in oktober gaven de casino’s volgens onderzoeksbureau Nielsen maandelijks gezamenlijk zo’n 10- tot 12 miljoen euro uit aan reclames. Als dit voorjaar ook grote buitenlandse gokwebsites als Unibet en PokerStars een licentie krijgen, neemt het aantal gokreclames verder toe.

Hoewel ze veel weerstand oproepen, voldoen de reclames van de licentiehouders aan de huidige wet- en regelgeving. Om spelers uit het illegale gokcircuit te trekken – een markt waarin in 2020 naar schatting zo’n 750 miljoen euro omging – is adverteren onder voorwaarden toegestaan. Klachten over onlinegokreclames wees de Reclame Code Commissie tot dusver af. In haar laatste uitspraak keurde de commissie ludieke reclames goed omdat ‘de gemiddelde consument’ begrijpt dat ze geen ‘serieus te nemen beeld’ van gokken schetsen.

Toch zijn verslavingsdeskundigen bevreesd. Niet over die ‘gemiddelde consument’, maar over kwetsbare doelgroepen, zoals kinderen en jongeren. Het is nog te vroeg om te bepalen of de reclames tot een toename van het aantal mensen met gokverslavingsproblemen leiden, maar deskundigen achten dat onvermijdelijk. Welke ruimte laat de wet om kwetsbare doelgroepen tot gokken aan te zetten? En met welke boodschappen zoeken casino’s de grens op?

Gokken is een feest

Qua gokreclames is de Nederlandse consument een groentje. ‘We hebben nog geen weerstand’, zegt Leroy Snippe, die jarenlang in de verslavingszorg werkte en momenteel promoveert op innovatieve behandelingen van gokverslavingen. ‘En ineens zien we nu dat gokken wordt geassocieerd met feestjes.’

Zo suggereert BetCity dat online blackjack spelen vergelijkbaar is met een chic avondje uit naar een fysieke gokhal. Tombola noemt zijn eigen opening ‘iets geweldigs voor de wereld van Bingo’. En Toto, dat deels eigendom is van de Nederlandse staat, combineert het zo’n beetje allemaal: ‘Hé, kom binnen en voel het geluk’, klinkt het. ‘Als je hier bent kan je dag niet meer stuk.’

Het mag geen verbazing wekken dat de casino’s het gokken graag als iets leuks verkopen. Maar, waarschuwt Anneke Goudriaan, neuropsycholoog en bijzonder hoogleraar verslaving: de reclames laten op die manier niet zien wat gokken werkelijk inhoudt. ‘Alleen de winsten worden in beeld gebracht, terwijl verliezen veel frequenter zijn. Gemiddeld kost gokken mensen geld.’

Om consumenten op de negatieve kanten van gokken te wijzen, moeten casino’s weliswaar een waarschuwingstekst aan hun reclames toevoegen (‘Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+’), maar van die woorden verwachten de deskundigen geen wonderen. ‘Het geeft een klein beetje tegenwicht’, aldus Floor van Bakkum, manager preventie bij Jellinek, een van de grootste verslavingszorginstellingen in Nederland. ‘Maar het kan niet opboksen tegen alle bewegende, flitsende beelden die je daarvóór hebt gezien.’

Je kunt altijd gokken, ook stiekem

De man die in de commercial van Batavia Casino nog even in bed zijn geluk beproeft, zou zo uit Snippes behandelkamer weggelopen kunnen zijn. ‘Het is precies hoe meerdere cliënten van mij er op het dieptepunt van hun gokverslaving bij zaten’, zegt hij. Vaak waren dat jongemannen die het winnen van de jackpot als de enige weg uit hun schuldenproblematiek zagen. ‘Die lagen tot diep in de nacht te gokken, terwijl hun vrouw van niets wist.’

Een man gokt in bed in een tv-reclame van Batavia Casino. Beeld Batavia Casino

In hetzelfde reclamefilmpje speelt een vrouw tijdens het wachten in de auto op een digitale fruitautomaat. Kort daarna slaat iemand in een hokje op het mannentoilet zijn slag. Juist op die verloren momenten brengt gokken risico’s met zich mee, zegt Snippe. ‘De frontaalkwab, het deel van de hersenen dat gaat over controle en langetermijnplanning, is dan inactief. Daardoor is het risico op controleverlies veel groter.’

Ook in de vrouw uit de Holland Casino-reclame ziet Goudriaan aspecten van probleemgokken. Tijdens zo’n werkoverleg zou haar aandacht niet naar het gokken moeten gaan. ‘Deze reclame geeft er een komische noot aan, maar eigenlijk vertoont die vrouw al controleverlies.’

Als je slim speelt, win je

Probleemgokkers zijn vaak in de ban van wat Van Bakkum het ‘magisch denken’ noemt: ze denken dat ze het systeem doorhebben, dat ze snappen hoe het spel werkt en dat ze daarom veel geld gaan winnen. Alleen werkt dat bij gokken amper zo. Het zijn en blijven kansspelen. ‘Die gedachten zijn een teken dat je mogelijk een verslaving aan het ontwikkelen bent’, aldus Van Bakkum.

Toch spelen sommige casino’s in hun reclames op deze denkfouten in. BetCity profileert zich bijvoorbeeld als ‘hét onlinebettingplatform voor de slimme sportfans’. Met de voorbeschouwingen en analyses die het casino zijn klanten aanbiedt, zouden zij hun winstkansen kunnen vergroten. ‘BetCity gaat tot het gaatje om bij te houden wat er speelt’, laat het casino oud-voetballer Andy van der Meijde in een televisiecommercial zeggen, ‘zodat jij kan inzetten met inzicht, in plaats van op onderbuikgevoel.’

Oud-voetballer Andy van der Meijde maakt reclame voor BetCity. Beeld BetCity

Probleemgokkers zijn extra gevoelig voor cognitieve misvattingen, zegt Goudriaan. ‘Als gokreclames deze illusies stimuleren, kan dat voor hen negatief uitpakken.’ Goudriaan stoort zich daarom ook aan de vraag ‘Ben jij ook een geluksvogel?’, waarmee een televisiereclame van Toto afsluit. ‘Het is niet zo dat de een meer een geluksvogel is dan de ander.’

Bovendien kunnen spellen waarbij de illusie van controle groot is, fungeren als een gateway drug. Mensen beginnen met bijvoorbeeld sportweddenschappen of poker, legt Snippe uit. ‘Maar uiteindelijk verliezen ze geld. Dat proberen ze terug te winnen. Als dat niet lukt, gaan ze roulette spelen.’

Je helden gokken ook

Om minderjarigen en jongeren te beschermen, mogen profvoetballers niet in gokreclames opdraven. Maar na hun carrière vervalt dat verbod voor hen. Zo kan het dat oud-voetballer Wesley Sneijder, die drieënhalf jaar geleden voor het laatst voor het Nederlands elftal uitkwam, nu een van de boegbeelden van Toto is. Rafael van der Vaart, die iets eerder met voetballen stopte, maar nog zomaar een jeugdidool van de huidige twintigers kan zijn, prijst op zijn eigen Instagram-pagina het onlinecasino Jacks.nl aan.

Oud-voetballer Rafael van der Vaart prijst Jacks.nl aan. Beeld Jacks.nl

Rolmodellen mogen geen ‘substantieel bereik’ hebben onder mensen jonger dan 25 jaar. Hoe groot een ‘substantieel bereik’ is, ligt echter niet in de wet beklonken: casino’s moeten dat zelf onderzoeken. ‘De scheidslijn is heel dun’, zegt Van Bakkum. ‘Sneijder is geen actieve sporter meer, maar hij heeft als voetballer wel aanzien onder jongeren. Bovendien is die groep extra gevoelig voor rolmodellen.’

Sommige casino’s mijden daarom uit eigen beweging het spanningsveld rondom rolmodellen. Zo is Fair Play Casino een uitgesproken tegenstander van iedere vorm van ‘influencermarketing’. Holland Casino draait het om: in zijn nieuwste commercial laat het staatsbedrijf voormalig politiewoordvoerder en BN’er Ellie Lust juist de risico’s van gokken benadrukken.

Voormalig politiewoordvoerder en BN’er Ellie Lust in een Holland Casino-reclame. Beeld Holland Casino

Gokken is maar een spelletje

In de belevingswereld van jongeren zien deskundigen het verschil tussen gokken en gamen vervagen. Op internet kunnen kinderen al jong roulette of blackjack spelen, zonder echt geld in te zetten. Zo kunnen zij alvast aan de kansspelmarkt proeven. Dat de gokindustrie steevast van ‘spelen’ spreekt, is volgens Snippe tekenend. ‘Het is echt iets anders dan een spelletje: gokken kaapt het brein op bijna dezelfde manier als verdovende middelen dat kunnen.’

Op het veelbezochte platform Twitch.tv zijn naast de livestreams van populaire gamers ook uitzendingen van bijvoorbeeld poker bij Holland Casino te zien. Casino’s die geen Nederlandse licentie hebben, zoals Unibet en PokerStars, plaatsen ook zelf streams. ‘Kinderen die kijken hoe iemand Fortnite speelt, zijn een klik verwijderd van livestreams van gokkers’, zegt Snippe. ‘Eerst konden jongeren die filmpjes op Twitch.tv ook al kijken, maar de nieuwe wet beschermt hen in ieder geval niet.’

De vrees is dat kinderen gewend raken aan de korte spanningsboog tussen inzet en uitkomst. ‘Je hersenen gaan dat heel fijn vinden’, zegt Van Bakkum. ‘Als je zonder geld gokt, doe je eigenlijk hetzelfde. Bij kinderen wordt zo alvast een gokverslaving gestimuleerd. Als ze 18 jaar zijn, kunnen ze meteen door naar het echte gokken.’