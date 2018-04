Goedkope geldbeleid van ECB is een miljardenfeest voor onze schatkist

Opvallend is dat de rente eigenlijk in de loop der eeuwen steeds lager wordt. Gemeten over een gemiddelde van zeven jaar is de daling op lange termijn per jaar 1,6 basispunten - 0,016 procent. 'De piek van de reële rente in de 14de eeuw viel samen met de geopolitieke veranderingen zoals de val van het Byzantijnse rijk, gevolgd door de reformatie tot en met de mondialisering van dit moment', aldus Schmelzing.



Opvallend is dat op lange termijn de inflatie juist toeneemt. In 700 jaar is de gemiddelde inflatie 1,09 procent. Over de laatste 200 jaar is die 1,55 procent met een stijging in de laatste eeuw. 'Sinds de VS de grootste uitgever van staatsleningen in de wereld is geworden, is de inflatie het hoogst. En nog nooit was er een zo lange periode zonder deflatie als de periode van 70 jaar na de Tweede Wereldoorlog', aldus Schmelzer.



Peter de Waard